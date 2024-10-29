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Порядок

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Октябрь
Шаурму ликвидируют в Уфе
29 октября, 13:06
8 простых бытовых привычек людей, у которых в доме всегда порядок
25 октября, 12:31
Как хранить кастрюли, сковородки и крышки — 7 идей для организации кухни
17 октября, 14:10
7 неожиданных хитростей для наведения порядок в доме
3 октября, 12:30
Сентябрь
8 правил Васту для благополучия в доме: что нужно выбросить?
24 сентября, 11:32
Преступные овощи выгоняют из Уфы
5 сентября, 13:40
Август
Уфимские чиновники начали граблить
24 августа, 07:35
Июнь
Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
13 июня, 18:34

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