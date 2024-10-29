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Posted 29 октября, 13:06

Published 29 октября, 13:06

Modified 29 октября, 19:30

Updated 29 октября, 19:30

Шаурму ликвидируют в Уфе

Шаурму ликвидируют в Уфе

29 октября 2024, 13:06
Фото: mkset.ru.
В столице региона продолжается борьба с несанкционированными торговыми объектами, сообщает во вторник, 29 октября, администрация Кировского района.

Как стало известно, в рамках постановления №1757 от 13 октября 2022 года, властями было решено активизировать работу по сносу незаконно установленных объектов. Как стало известно, на пересечении улиц Аксакова и Свердлова владельцу одного из таких павильонов уже выдано предписание о демонтаже. Если предприниматель не успеет демонтировать свою точку в течение 10 дней после уведомления, снос будет осуществлён принудительно.

Фото: Администрация Кировского района

Согласно данным Яндекс.Карт, в этом районе находится одна из уфимских шаурмечных по адресу Свердлова, 76. Студенты, проживающие неподалеку в общежитиях, знают это место как «рациональное решение» для перекуса между занятиями. Отзывы о заведении по данным сервисов, исключительно положительные. Однако закон есть закон. Администрация призывает всех соблюдать законы и поддерживать порядок в городе.

— Рейды по выявлению незаконных НТО в Кировском районе Уфы проводятся на постоянной основе. Призываем всех соблюдать закон и поддерживать порядок в нашем городе, — комментируют в администрации района.
На огне вкуснее: в Уфе сгорела нелегальная пекарня
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе по улице Рабкоров, сгорела булочная, которая, как оказалась, подлежала сносу за нелегальный самострой.

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