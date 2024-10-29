Шаурму ликвидируют в Уфе

Как стало известно, в рамках постановления №1757 от 13 октября 2022 года, властями было решено активизировать работу по сносу незаконно установленных объектов. Как стало известно, на пересечении улиц Аксакова и Свердлова владельцу одного из таких павильонов уже выдано предписание о демонтаже. Если предприниматель не успеет демонтировать свою точку в течение 10 дней после уведомления, снос будет осуществлён принудительно.