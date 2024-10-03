7 неожиданных хитростей для наведения порядок в доме

Ненужные детали конструктора «Лего» могут превратиться в полезные органайзеры для вашего дома. Создайте из них подставки для столовых приборов или специй, держатели для книг или даже стойки для сумок. Всё зависит от вашего воображения и количества деталей, которые у вас есть. «Лего» — это не только игрушка, но и отличный инструмент для организации пространства.