7 неожиданных хитростей для наведения порядок в доме

Posted 3 октября, 12:30
Published 3 октября, 12:30
Modified 3 октября, 12:30
Updated 3 октября, 12:30
В этом материале Наталья, эксперт в области домоводства и автор канала «25 часов в сутках», рассказала о семи неожиданных методах, которые помогут вам организовать свой дом креативно и с умом.
Возможно, вы уже используете контейнеры для хранения круп и других сыпучих продуктов, но сталкивались с проблемой отсутствия необходимой информации на них. Простой способ решить эту задачу — использовать кармашки для визиток.
Прикрепите их к контейнерам и вставьте туда вырезанные из упаковок данные о продукте. Это не только удобно, но и позволяет легко обновлять информацию при смене содержимого, что делает вашу кухню более функциональной.
Если у вашей банки потерялась крышка, не стоит сразу бежать в магазин за новой. Можно использовать бумагу и верёвку, чтобы закрыть банку. Это решение отлично подходит для хранения сыпучих продуктов или может стать постоянным вариантом для некоторых из них.
Каждая хозяйка знает, как сложно бывает хранить несколько разделочных досок так, чтобы они не занимали много места. Отличное решение — использовать держатели для книг. Поместите доски в такой держатель, они всегда будут стоять ровно и компактно, не создавая хаоса на кухне.
Для тех, кто хранит коляски в квартире, существует простой лайфхак: используйте шапочки для душа, чтобы накинуть их на колёса перед входом в дом. Это поможет избежать попадания грязи внутрь и сократит время на уборку. Такой подход оценят все, кто заботится о чистоте в доме.
Подвесные корзины могут стать настоящей находкой для тех, кто хочет максимально использовать пространство в шкафах и гардеробах. Они крепятся к полкам, создавая дополнительный уровень для хранения вещей.
Это особенно полезно на кухне для хранения посуды или в кладовке для мелочей. Таким образом, вы легко сможете создать больше места для хранения, не прибегая к кардинальным изменениям.
Не смотря на то, что использование баночек для хранения специй и различных сыпучих ингредиентов уже упрощает их использование, бывает сложно найти необходимое среди них, особенно, если их много.
Попробуйте расставить их по размеру: самые большие баночки поставьте у задней стеночки, перед ними пойдут средние, и ближе всего к вам будут маленькие. Так будет проще просматривать ёмкости и находить нужные.
Ненужные детали конструктора «Лего» могут превратиться в полезные органайзеры для вашего дома. Создайте из них подставки для столовых приборов или специй, держатели для книг или даже стойки для сумок. Всё зависит от вашего воображения и количества деталей, которые у вас есть. «Лего» — это не только игрушка, но и отличный инструмент для организации пространства.
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