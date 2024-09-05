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Преступные овощи выгоняют из Уфы

Преступные овощи выгоняют из Уфы

5 сентября 2024, 13:40
Фото: Администрация Кировского района Уфы
В Кировском районе продолжается борьба с незаконными торговыми павильонами, сообщает в среду, 4 сентября, местная администрация.

В Кировском район Уфы администрация приняла решение о сносе нестационарных торговых объектов (НТО), которые были установлены без разрешения. Стало известно, что по постановлению №1757 от 13 октября 2022 года собственники таких объектов обязаны демонтировать их в установленный срок.

На этот раз под удар попала НТО «Овощи и фрукты», расположенная на улице Мубарякова, 13 Б. Владелец этой точки получил предписание о сносе и теперь должен устранить свое творение в течение 10 дней. Если же этого не произойдет, то администрация произведет демонтаж принудительно — и никакие «плодовые» аргументы здесь не помогут.

Фото: Администрация Кировского района

Постоянные рейды по выявлению нелегальных НТО становятся нормой жизни в Кировском районе. Администрация призывает горожан поддерживать порядок и соблюдать закон.

Ларьки-нелегалы сносят в Уфе
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