Преступные овощи выгоняют из Уфы

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Кировском район Уфы администрация приняла решение о сносе нестационарных торговых объектов (НТО), которые были установлены без разрешения. Стало известно, что по постановлению №1757 от 13 октября 2022 года собственники таких объектов обязаны демонтировать их в установленный срок.
На этот раз под удар попала НТО «Овощи и фрукты», расположенная на улице Мубарякова, 13 Б. Владелец этой точки получил предписание о сносе и теперь должен устранить свое творение в течение 10 дней. Если же этого не произойдет, то администрация произведет демонтаж принудительно — и никакие «плодовые» аргументы здесь не помогут.
Постоянные рейды по выявлению нелегальных НТО становятся нормой жизни в Кировском районе. Администрация призывает горожан поддерживать порядок и соблюдать закон.