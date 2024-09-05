Преступные овощи выгоняют из Уфы

На этот раз под удар попала НТО «Овощи и фрукты», расположенная на улице Мубарякова, 13 Б. Владелец этой точки получил предписание о сносе и теперь должен устранить свое творение в течение 10 дней. Если же этого не произойдет, то администрация произведет демонтаж принудительно — и никакие «плодовые» аргументы здесь не помогут.