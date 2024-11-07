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Posted 7 ноября, 14:39

Published 7 ноября, 14:39

Modified 7 ноября, 14:41

Updated 7 ноября, 14:41

Не выбрасывайте это! Блогер показала, как использовать упаковку для хранения вещей

Не выбрасывайте это! Блогер показала, как использовать упаковку для хранения вещей

7 ноября 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney. Не выбрасывайте это! Блогер показала, как использовать упаковку для хранения вещей
Казалось бы, организовать порядок в доме легко — купил модные органайзеры, расставил вещи, и всё готово. Но что если можно сделать всё то же самое из подручных средств, не тратя деньги на покупки? Простые упаковки, ненужные вещи и даже коробки могут стать отличными помощниками в организации.

Организация пространства — это не только способ упорядочить вещи, но и улучшить качество жизни. Исследования показывают, что структурированное, организованное пространство снижает стресс и помогает сосредоточиться. Однако совсем не обязательно тратить на это значительные суммы. В ход могут пойти самые обыденные предметы, которые есть в любом доме. Вот несколько способов, как сделать дом уютным и практичным с помощью подручных материалов.

Из чего сделать полки

Обычные упаковки от чипсов можно легко превратить в оригинальную кухонную полку. Для этого достаточно обрезать банки до нужной высоты, обклеить их красивой бумагой и закрепить сверху поднос. Получится двухуровневая полка, которую можно использовать для хранения посуды или мелочей на кухне.

— Использование старых упаковок — это не только экономия, но и способ защитить природу, так как меньше мусора отправляется на свалку, — отмечает Наталья Флат, профессиональный организатор пространства и автор канала «25 часов в сутках»
Из чего сделать полкиИз чего сделать полки
Из чего сделать полки. Фото: YouTube канала «25 часов в сутках»

Коробки из-под чая

Чайные коробки могут стать идеальными разделителями для кухонных ящиков. Такие органайзеры можно разместить в выдвижных ящиках и использовать для хранения принадлежностей для выпечки, канцелярии и других мелочей. Достаточно лишь обрезать бортики коробок, чтобы сделать их одного уровня. Эксперты советуют использовать коробки одинаковой высоты, чтобы ящики выглядели аккуратно и удобно.

Коробки из-под чаяКоробки из-под чая
Коробки из-под чая. Фото: YouTube канала «25 часов в сутках»

Маленькие зажимы для больших идей

Зажимы от пакетов с хлебом — вещь не самая долговечная, но полезная. Их можно использовать для скрепления пакетиков с приправами, мелких кабелей и даже для подвязки растений. Из этих зажимов также получаются удобные S-образные крючки для хранения мелочей — достаточно только загнуть концы.

— Такой подход помогает поддерживать порядок в ящиках и шкафах, создавая комфортные условия для хранения, — отмечает эксперт.
Маленькие зажимы для больших идейМаленькие зажимы для больших идей
Маленькие зажимы для больших идей. Фото: YouTube канала «25 часов в сутках»

Тюбики от пасты

Проблема путающихся кабелей знакома всем. Старые тюбики от зубной пасты могут стать неожиданным решением. Просто сделайте отверстие в крышке тюбика и проденьте через него кабель. В нужный момент достаточно открыть крышку, чтобы кабель аккуратно «высвободился».

— Этот способ помогает не только структурировать пространство, но и сохранить кабели от повреждений — делится Наталья.
Тюбики от пастыТюбики от пасты
Тюбики от пасты. Фото: Изображение Midjourney

Мелкие предметы, которые обычно выбрасываются, тоже могут пригодиться

Коробки, упаковки, зажимы и подставки — это далеко не все, что может послужить дому. Пластиковые крышки можно использовать для сушки мыла, подставки от пиццы — для хранения украшений, а кольца для шторок — для резинок для волос. Даже такие мелочи могут превратиться в функциональные элементы и занять своё место в доме.

Ранее эксперты рассказали, как ускорить уборку.

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#Ольга Харина#Квартира#Дом#Порядок#Лайфхаки#Организация#Дом и сад
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