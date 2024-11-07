Не выбрасывайте это! Блогер показала, как использовать упаковку для хранения вещей

Posted 7 ноября, 14:39
Published 7 ноября, 14:39
Modified 7 ноября, 14:41
Updated 7 ноября, 14:41
Организация пространства — это не только способ упорядочить вещи, но и улучшить качество жизни. Исследования показывают, что структурированное, организованное пространство снижает стресс и помогает сосредоточиться. Однако совсем не обязательно тратить на это значительные суммы. В ход могут пойти самые обыденные предметы, которые есть в любом доме. Вот несколько способов, как сделать дом уютным и практичным с помощью подручных материалов.
Обычные упаковки от чипсов можно легко превратить в оригинальную кухонную полку. Для этого достаточно обрезать банки до нужной высоты, обклеить их красивой бумагой и закрепить сверху поднос. Получится двухуровневая полка, которую можно использовать для хранения посуды или мелочей на кухне.
— Использование старых упаковок — это не только экономия, но и способ защитить природу, так как меньше мусора отправляется на свалку, — отмечает Наталья Флат, профессиональный организатор пространства и автор канала «25 часов в сутках»
Чайные коробки могут стать идеальными разделителями для кухонных ящиков. Такие органайзеры можно разместить в выдвижных ящиках и использовать для хранения принадлежностей для выпечки, канцелярии и других мелочей. Достаточно лишь обрезать бортики коробок, чтобы сделать их одного уровня. Эксперты советуют использовать коробки одинаковой высоты, чтобы ящики выглядели аккуратно и удобно.
Зажимы от пакетов с хлебом — вещь не самая долговечная, но полезная. Их можно использовать для скрепления пакетиков с приправами, мелких кабелей и даже для подвязки растений. Из этих зажимов также получаются удобные S-образные крючки для хранения мелочей — достаточно только загнуть концы.
— Такой подход помогает поддерживать порядок в ящиках и шкафах, создавая комфортные условия для хранения, — отмечает эксперт.
Проблема путающихся кабелей знакома всем. Старые тюбики от зубной пасты могут стать неожиданным решением. Просто сделайте отверстие в крышке тюбика и проденьте через него кабель. В нужный момент достаточно открыть крышку, чтобы кабель аккуратно «высвободился».
— Этот способ помогает не только структурировать пространство, но и сохранить кабели от повреждений — делится Наталья.
Коробки, упаковки, зажимы и подставки — это далеко не все, что может послужить дому. Пластиковые крышки можно использовать для сушки мыла, подставки от пиццы — для хранения украшений, а кольца для шторок — для резинок для волос. Даже такие мелочи могут превратиться в функциональные элементы и занять своё место в доме.
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