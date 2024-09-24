8 правил Васту для благополучия в доме: что нужно выбросить?

От такого нужно избавляться. Независимо от того, является ли этот предмет каким-то сувениром или подарком, хранить его поломанные или разбитые детали не стоит. Если же это часть мебели, которая повреждена, нужно либо привести её в порядок, либо выбросить и заменить.