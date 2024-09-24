8 правил Васту для благополучия в доме: что нужно выбросить?

Posted 24 сентября, 11:32
Published 24 сентября, 11:32
Modified 24 сентября, 11:34
Updated 24 сентября, 11:34
Вибрация нашего пространства оказывает на нас сильное влияние. Некоторые могут считать это суеверием или самоубеждением: «во что веришь, то и работает». Однако нельзя отрицать, насколько полезно наведение порядка как для материального, так и для психологического состояния человека.
— Уборка оказывает лечебный, энергетический, очень мощный эффект, приводит мысли в порядок и успокаивает наше сознание, — считает Александр Раценко, основатель центра «ВАСТУ ПРОЕКТ».
Васту-шастра — это традиционная индуистская система архитектурного планирования и дизайна. По сути, она представляет собой смесь геометрии, философии, религии и астрологии.
Основная идея этой системы в том, что дом — это уменьшенная модель вселенной, внутри которой движется жизненная энергия «прана». Энергия течет с северо-востока на юго-запад, и взаимодействие с ней может влиять на благополучие человека.
Первое и самое важное правило — избавиться от всего ненужного. Посмотрите вокруг: есть ли вещи, которые не привлекают ваше внимание, не заряжают энергией и просто собирают пыль? Уберите их, чтобы освободить место для чего-то нового.
— Когда мы убираем что-то старое, в нашей жизни появляется место для чего-то нового. Именно так работает энергия, — утверждает Александр Раценко.
Не позволяйте мусору и грязи накапливаться в доме. Разбейте процесс уборки на мелкие задачи, которые можно выполнять ежедневно. Например, мойте посуду сразу после еды, а более трудоемкие дела делайте еженедельно или ежемесячно, такие как стирка штор и уборка в труднодоступных местах.
Зеркала несут конкретный энергетический шлейф, который влияет на ваше пространство. Считается, что зеркала нужно ставить в зонах притока: стороны света, обладающие положительным влиянием. В их список входят:
Зеркала с повреждениями, старые и помутневшие, с трещинками или сколами, необходимо убрать и заменить.
От такого нужно избавляться. Независимо от того, является ли этот предмет каким-то сувениром или подарком, хранить его поломанные или разбитые детали не стоит. Если же это часть мебели, которая повреждена, нужно либо привести её в порядок, либо выбросить и заменить.
То же самое касается и посуды: если появились трещины, сколы, проведите ревизию и избавьтесь от этого. Такие вещи не несут особой ценности, и сохранение каких-либо дефектов предмета может послужить его дальнейшему полному разрушению.
Одежду нужно перебирать, стабильно 1-2 раза в полгода. Ненужные предметы гардероба можно отобрать по двум аспектам:
Голые стены, торчащие провода, отсутствие обоев на стене, щели в дверях и окнах: всё это создаёт тяжёлую атмосферу. Не советуется заезжать в недостроенное пространство, даже частично. Помимо этого разберитесь со скрипящими и провисающими дверями, дефектами сантехники, избавьтесь от лишнего неприятного шума в вашем пространстве.
— Найдите в себе силы, средства и возможности для того, чтобы привести ваше пространство в 100% готовность, и тогда энергетика будет совсем другой, — говорит Александр Раценко.
Этот аспект связан с центром входящей энергией. Неважно, в какой стороне света она находится. Главное в том, что входная зона должна быть чистой, светлой и просторной. Не должно быть наваленных коробок или пакетов по углам, а обувь необходимо аккуратно расставить.
Запах — это первый элемент Земли, связанный со стабильностью. Когда вы заходите в любое помещение, оно всегда обладает своим специфическим запахом. Ароматы с положительной энергетикой можно поддерживать с помощью разных благовоний, через очиститель воздуха, натуральные эфирные масла, проветривание и другие процедуры.
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