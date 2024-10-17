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Posted 17 октября, 14:10

Published 17 октября, 14:10

Modified 17 октября, 14:12

Updated 17 октября, 14:12

Как хранить кастрюли, сковородки и крышки — 7 идей для организации кухни

Как хранить кастрюли, сковородки и крышки — 7 идей для организации кухни

17 октября 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
Как хранить кастрюли, сковородки и крышки — 7 идей для организации кухни
Как органично и удобно складывать посуду на кухне? Узнайте о нескольких простых и доступных способах её хранения из нашего нового материала.

Иногда порядок решает многое в повседневной жизни, и кухня тому не исключение. Намного удобнее заниматься готовкой когда знаешь, где что лежит, и когда можно спокойно достать всё необходимое для этого. Сертифицированный профессиональный организатор пространства Наталья рассказала в своём видео-блоге «25 часов в сутках» поделилась идеями по хранению и организации кастрюль и крышек на кухне.

1. Кастрюля + крышка

Первый способ подойдет для обладателей выдвижных ящиков. Сюда мы будем складывать кастрюли вместе с крышками. Для такого ящика будет действовать одно важное правило: сколько места, столько и вещей. Начинаем всегда с самых больших предметов и постепенно переходим к самым маленьким.

— Этот вариант хранения один из самых удобных, потому что можно сразу достать весь комплект посуды и приступить к работе. У всего есть своё место, а в ящике нет никаких нагромождений, — заявляет Наталья.
Кастрюля + крышкаКастрюля + крышка
Кастрюля + крышка. Фото: видео-блог «25 часов в сутках»

2. Крышки отдельно

Не всегда бывает достаточно место, чтобы расставить все кастрюли по одной, и приходится складывать меньший предмет по размеру в больший. Для таких ситуаций есть прекрасное решение: для этого мы достаем из ящика все содержимое и устанавливаем сюда высокий узкий контейнер. Его можно повесить на боковину ящика или просто приставить к стенке. Теперь мы возвращаем обратно всю посуду, которая теперь с группированы по размерам и категориям, а все крышки отправляются в контейнер.

Крышки отдельноКрышки отдельно
Крышки отдельно. Фото: видео-блог «25 часов в сутках»

3. Хранение на полке

Для следующей идеи понадобится раздвижной держатель для крышек. Помещаем их сюда от большего размера к меньшему. Вместе с этим раздвижной держатель можно использовать под сковородки. Преимущества подставки-гармошки в том, что ее можно регулировать в размере. Отодвигаем конструкцию к стенке и размещаем на свободных местах кастрюли.

Расставляйте их либо по две стопки, либо все вместе в зависимости от того, сколько места имеется в вашем распоряжении. Конечно подобным образом можно организовать хранение и в выдвижном ящике.

Хранение на полкеХранение на полке
Хранение на полке. Фото: видео-блог «25 часов в сутках»

4. Хранение раздельно

Бывают и такие случаи, когда на кухне слишком много всего, и места для крышек просто не остается. В этом случае их можно переместить отдельно, например в плоский выдвижной ящик под плитой. Опять же, начинаем с самой большой и заканчиваем маленькой. Не страшно, если какие-то из них будут слегка пересекаться. Такой способ удобен тем, что можно без проблем найти и достать не только нужную нам посудину, но и подходящую крышку.

Хранение раздельноХранение раздельно
Хранение раздельно. Фото: видео-блог «25 часов в сутках»

5. Универсальные крышки

Если у вас нет возможности отдать под крышки целый ящик, замените стеклянное объемное и хрупкое их силиконовыми аналогами. Такие крышки занимают минимум пространства, обеспечивают эффективный вакуум во время приготовления пищи, а еще их можно мыть в посудомоечной машине и использовать вместо фольги и пищевой пленки при хранении еды в холодильнике.

Универсальные крышкиУниверсальные крышки
Универсальные крышки. Фото: видео-блог «25 часов в сутках»

6. Телескопические штанги

Если ящик слишком большой и не оснащен противоскользящим покрытием и кухонная утварь там свободно перемещается с места на место, на помощь приходят телескопические штанги. Для начала необходимо расставить кастрюли по местам и подумать, в каких местах здесь необходимо установить фиксацию. Затем устанавливаем в ящик телескопические штанги. Теперь всё находится в своих ячейках и при движении ящика посуда не будет кататься по всей поверхности. Этот способ хранения бюджетный и удобный.

Телескопические штангиТелескопические штанги
Телескопические штанги. Фото: видео-блог «25 часов в сутках»

7. Хранение на карусели

Также кастрюли удобно хранить на выдвижной карусели бокового шкафа. Выдвинув полку, мы получаем легкий доступ ко всему содержимому.

Также эксперт Наталья поделилась небольшим лайфхаком:

— Если вы складываете сковородки одну на другую, то положите между ними мягкую салфетку или тряпку, чтобы защитить покрытие.
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