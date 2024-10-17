Как хранить кастрюли, сковородки и крышки — 7 идей для организации кухни

Бывают и такие случаи, когда на кухне слишком много всего, и места для крышек просто не остается. В этом случае их можно переместить отдельно, например в плоский выдвижной ящик под плитой. Опять же, начинаем с самой большой и заканчиваем маленькой. Не страшно, если какие-то из них будут слегка пересекаться. Такой способ удобен тем, что можно без проблем найти и достать не только нужную нам посудину, но и подходящую крышку.