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Posted 19 сентября, 12:27

Published 19 сентября, 12:27

Modified 19 сентября, 12:43

Updated 19 сентября, 12:43

Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам

Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам

19 сентября 2024, 12:27
Фото: Ратмир Мавлиев
Сюжет
Башкирия
В городе продолжаются ремонтные работы на улице Карла Маркса- от Коммунистической до Чернышевского, сообщает в четверг, 19 сентября, мэр Ратмир Мавлиев в соцсетях.

Уфа продолжает преображаться, и мэр города Ратмир Мавлиев не упускает возможности делиться новостями о благоустройстве. В своем недавнем видеообращении он сообщил о завершении работ по реконструкции тротуара на улице Карла Маркса от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского.

— Добрый день, уважаемые уфимцы! Мы возвращаем проезжую часть от автомобилистов к пешеходам, — отметил мэр в своем обращении.

Он подчеркнул, что проект включает в себя не только укладку гранита, но и комплексное озеленение, что создаст комфортные условия для прогулок.

По словам Мавлиева, работы находятся на финишной прямой, и окончание всех мероприятий намечено на ближайшие две недели.

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