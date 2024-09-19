Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам

Posted 19 сентября, 12:27
Published 19 сентября, 12:27
Modified 19 сентября, 12:43
Updated 19 сентября, 12:43
Уфа продолжает преображаться, и мэр города Ратмир Мавлиев не упускает возможности делиться новостями о благоустройстве. В своем недавнем видеообращении он сообщил о завершении работ по реконструкции тротуара на улице Карла Маркса от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского.
— Добрый день, уважаемые уфимцы! Мы возвращаем проезжую часть от автомобилистов к пешеходам, — отметил мэр в своем обращении.
Он подчеркнул, что проект включает в себя не только укладку гранита, но и комплексное озеленение, что создаст комфортные условия для прогулок.
По словам Мавлиева, работы находятся на финишной прямой, и окончание всех мероприятий намечено на ближайшие две недели.