Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам

Уфа продолжает преображаться, и мэр города Ратмир Мавлиев не упускает возможности делиться новостями о благоустройстве. В своем недавнем видеообращении он сообщил о завершении работ по реконструкции тротуара на улице Карла Маркса от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского.