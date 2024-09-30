На повестке у Хабирова: зубы, посадки и нелегалы

Оперативное совещание в Правительстве Республики Башкортостан в понедельник, 30 сентября, пройдет при участии руководителя региона Радия Хабирова, несмотря на то, что он находится в краткосрочном отпуске. Как ранее сообщал Mkset, Радий Хабиров ушел в отпуск до 5 октября 2024 года, но с условием не переставать держать руку на пульсе руководства Башкирией.