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Posted 30 сентября, 01:43

Published 30 сентября, 01:43

Modified 30 сентября, 01:43

Updated 30 сентября, 01:43

На повестке у Хабирова: зубы, посадки и нелегалы

На повестке у Хабирова: зубы, посадки и нелегалы

30 сентября 2024, 01:43
Фото: 1MI
Сюжет
Радий Хабиров
Оперативное совещание в Правительстве Республики Башкортостан состоится днем в понедельник, 30 сентября — Mkset уже известны темы обсуждения.

Оперативное совещание в Правительстве Республики Башкортостан в понедельник, 30 сентября, пройдет при участии руководителя региона Радия Хабирова, несмотря на то, что он находится в краткосрочном отпуске. Как ранее сообщал Mkset, Радий Хабиров ушел в отпуск до 5 октября 2024 года, но с условием не переставать держать руку на пульсе руководства Башкирией.

В повестке оперативки у Главы Башкирии на последний понедельник сентября разноплановые вопросы — от здравоохранения до озеленения. Не исключено, что на оперативке будут расставлены точки над «i» в скандале с уничтожением «Аллеи возвращения домой» в Уфе.

— В режиме ВКС с руководителями администраций муниципалитетов рассмотрят обстановку в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожно-транспортном комплексе, чрезвычайные происшествия, ход проведения уборочных работ, — отмечает пресс-служба Белого дома Башкирии.

Основные вопросы повестки дня:

— реновация стоматологических кабинетов в школах,

— итоги проведения экологических акций «Зеленая Башкирия» и «Сохраним лес»,

— меры по противодействию нелегальной занятости,

— итоги работы «Поездов здоровья».

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