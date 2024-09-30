На повестке у Хабирова: зубы, посадки и нелегалы

Posted 30 сентября, 01:43
Published 30 сентября, 01:43
Modified 30 сентября, 01:43
Updated 30 сентября, 01:43
Оперативное совещание в Правительстве Республики Башкортостан в понедельник, 30 сентября, пройдет при участии руководителя региона Радия Хабирова, несмотря на то, что он находится в краткосрочном отпуске. Как ранее сообщал Mkset, Радий Хабиров ушел в отпуск до 5 октября 2024 года, но с условием не переставать держать руку на пульсе руководства Башкирией.
В повестке оперативки у Главы Башкирии на последний понедельник сентября разноплановые вопросы — от здравоохранения до озеленения. Не исключено, что на оперативке будут расставлены точки над «i» в скандале с уничтожением «Аллеи возвращения домой» в Уфе.
— В режиме ВКС с руководителями администраций муниципалитетов рассмотрят обстановку в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожно-транспортном комплексе, чрезвычайные происшествия, ход проведения уборочных работ, — отмечает пресс-служба Белого дома Башкирии.
Основные вопросы повестки дня:
— реновация стоматологических кабинетов в школах,
— итоги проведения экологических акций «Зеленая Башкирия» и «Сохраним лес»,
— меры по противодействию нелегальной занятости,
— итоги работы «Поездов здоровья».
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