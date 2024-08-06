Мэр Уфы заявил об установке нового памятника

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о начале подготовки города к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава городской администрации написал в своем Telegram-канале. В первоочередных планах городских властей — обновление знаковых для Уфы сквера и монумента. Речь идёт о сквере «112-й Башкирской кавалерийской дивизии», который расположен на улице Левитана в Дёмском районе Уфы. Монумент в память о местных героях и героической дивизии, созданной 11 апреля 1942 года, был открыт к ее 30-летию, в 1972 году. С того момента пространство не обновлялось. К 80-летию Победы, которое будет праздноваться в 2025 году, местные власти планируют провести капитальный ремонт скульптурной композиции и обновление прилегающей территории.