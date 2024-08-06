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В Уфе начали подготовку к 80-летию Победы

Мэр Уфы заявил об установке нового памятника

6 августа 2024, 07:04
Фото: Ратмир Мавлиев

В Уфе начали подготовку к 80-летию Победы

В 2025 году 9 Мая героический сквер встретит в новом облике, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о начале подготовки города к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава городской администрации написал в своем Telegram-канале. В первоочередных планах городских властей — обновление знаковых для Уфы сквера и монумента. Речь идёт о сквере «112-й Башкирской кавалерийской дивизии», который расположен на улице Левитана в Дёмском районе Уфы. Монумент в память о местных героях и героической дивизии, созданной 11 апреля 1942 года, был открыт к ее 30-летию, в 1972 году. С того момента пространство не обновлялось. К 80-летию Победы, которое будет праздноваться в 2025 году, местные власти планируют провести капитальный ремонт скульптурной композиции и обновление прилегающей территории.

— Обновим стелу, памятник Герою Советского Союза Рыбалко И.И., установим новую стелу в память об участниках локальных войн. В планах новые дорожки, малые архитектурные формы, освещение, озеленение, — перечислил текущие предпраздничные планы глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Источник финансирования работ и срок их начала в сообщении мэра Уфы не оговариваются.

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