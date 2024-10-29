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Posted 29 октября, 14:06

Published 29 октября, 14:06

Modified 29 октября, 18:54

Updated 29 октября, 18:54

Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе

Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе

29 октября 2024, 14:06
Фото: 1MI.
Власти столицы Башкортостана дали добро на строительство нового квартала — гласит документ городской администрации, изученный Mkset.

Речь в постановлении идёт об участке в посёлке Цветы Башкирии. Территория ограничена улицами Академика Сулеймана, Экологический и Даяна Мурзина.

Согласно документу, в квартале построят три жилые восьмиэтажки, каждая из которых будет иметь по три корпуса, а также спортивный комплекс, станцию технического обслуживания, многофункциональной комплекс на три этажа, четырёхэтажное административное здание, пятиэтажную парковку на 350 мест, котельную, производственный цех, очистные, остановочный павильон и станцию канатной дороги.

Кроме того, в квартале сохранят несколько уже имеющихся строений — магазин и очистные сооружения. По территории проектирования также проходят инженерные сети и грунтовые дороги, однако большая часть квартала остаётся свободной от застройки.

Власти также намерена провести озеленение территории вокруг очистных сооружений на 7,3 тысячи кв. м.

Уфимцев оставят без бассейна и парковок
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Ранее Mkset информировал о том, что власти Уфы пересмотрели планировку квартала в «Зелёной роще», где расположен крупный бизнес-центр и жилой комплекс— чиновники решили убрать из проекта задуманный бассейн и крупную парковку.

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