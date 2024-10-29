Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе

Согласно документу, в квартале построят три жилые восьмиэтажки, каждая из которых будет иметь по три корпуса, а также спортивный комплекс, станцию технического обслуживания, многофункциональной комплекс на три этажа, четырёхэтажное административное здание, пятиэтажную парковку на 350 мест, котельную, производственный цех, очистные, остановочный павильон и станцию канатной дороги.