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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В центре Уфы неизвестный запенил дерево

В центре Уфы неизвестный запенил дерево

13 мая 2024, 14:48
Фото: UTV
Неизвестный уфимец запенил дерево монтажным герметиком. Об этом рассказывает телеканал UTV.

Как видно на кадрах очевидца, горожанин не только залил трещины в стволе монтажной пеной, но также зачем-то решил замотать насаждение малярным скотчем в нескольких местах. В чем был посыл перформанса — остается только гадать.

В соцсетях пользователи разделились на два лагеря: некоторые предполагают, что автор «экспозиции» хотел таким образом выразить протест против массовой вырубки насаждений в центре Уфы. Другие же считают, что горожанин, напротив, хотел поторопить власти в ликвидации ветхих деревьев.

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«Ну конечно, а что еще делать. Пока от нашего государства дождешься все деревья попадают», — пишет один из комментаторов.
«Когда вырубать начали на той же улице Чернышевского, многие негативно, а этому отнеслись», — уверен уфимец.
«Вырубают — не нравится, не вырубают — тоже не нравится», — резюмировал пользователь соцсетей.

Еще одному комментатору странный инцидент напомнил метод, по которому «лечат» дупла в деревьях.

«Дупла больших размеров заполняют щебнем или битым кирпичом, утрамбовывают, а затем заливают густым раствором, состоящим из смеси песка, извести и цемента», — цитирует Павел Ю. некую «советскую книжку для садоводов».

Ранее Mkset рассказывал о том, как власти города массово спиливают деревья в городе. Администрация Уфы объясняет это необходимостью обновления зеленых насаждений в аккурат к юбилею столицы региона. Вместо уничтоженных деревьев обещают посадить новые.

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