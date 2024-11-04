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Общественное питание

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Ноябрь
Уфимцы отказываются от пиццы
4 ноября, 09:55
Октябрь
Цены в кафе Уфы выросли на 40%
15 октября, 03:06
Цены в уфимских кафе взлетели на 25%
3 октября, 19:08
Сентябрь
Топ-20 ресторанов Уфы и Башкирии назвали эксперты
16 сентября, 12:09
Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
2 сентября, 07:54
Август
Башкирию кормят неизвестно чем
27 августа, 08:27
Министр зажег на уличном фесте в Уфе
19 августа, 17:28
Июль
Жители Башкирии съели половину бюджета Уфы
7 июля, 10:39

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