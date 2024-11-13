Мэра завалили жалобами на школьное питание: пришлось допросить детей

Posted 13 ноября, 12:02
Published 13 ноября, 12:02
Modified 13 ноября, 13:59
Updated 13 ноября, 13:59
Судя по всему, проверка от Валидова была секретной, ведь визит прошел без предупреждения. Как делится сам политик, вдохновили его на гастрономическое приключение комментарии под постами о школьном питании.
Валидов отметил, что с каждым годом питание становится все лучше. Да, некоторые ребята выразили недовольство, но он с уверенностью заявил, что еда сбалансированная и здоровая. К тому же, если кто-то хочет что-то сладкое, всегда можно заглянуть в буфет для выпечки и дополнительных порций.
На кухнях порядок, а в холодильниках — только свежие продукты, дети кушают вкусно, сытно и разнообразно на протяжении всей недели — прямо-таки лучшая столовая 2024!
Кроме того, Валидов решил, что это еще не все: он дал задание организовать встречу с родителями, чтобы обсудить школьное питание. Это значит, что теперь у родителей будет возможность высказать свои пожелания по поводу меню и контроля за питанием. «Сделаем школьные обеды великими снова!»
Школьные столовые Нефтекамска уже не впервые попадают в новостную повестку. Ранее Mkset сообщало, о нефтекамской столовой, прославившейся на всю Россию