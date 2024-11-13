Мэра завалили жалобами на школьное питание: пришлось допросить детей

Кроме того, Валидов решил, что это еще не все: он дал задание организовать встречу с родителями, чтобы обсудить школьное питание. Это значит, что теперь у родителей будет возможность высказать свои пожелания по поводу меню и контроля за питанием. «Сделаем школьные обеды великими снова!»