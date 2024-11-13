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Posted 13 ноября, 12:02

Published 13 ноября, 12:02

Modified 13 ноября, 13:59

Updated 13 ноября, 13:59

В Башкирии внезапно проверили школьную столовую

Мэра завалили жалобами на школьное питание: пришлось допросить детей

13 ноября 2024, 12:02
Фото: 1MI.

В Башкирии внезапно проверили школьную столовую

Сюжет
Дети
Глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов заглянул в столовые городских школ №3 и №12, чтобы проверить на себе, как кормят наших детей, сообщил чиновник в соцсетях в среду, 13 ноября.
Фото: Эльдар Валидов

Судя по всему, проверка от Валидова была секретной, ведь визит прошел без предупреждения. Как делится сам политик, вдохновили его на гастрономическое приключение комментарии под постами о школьном питании.

Валидов отметил, что с каждым годом питание становится все лучше. Да, некоторые ребята выразили недовольство, но он с уверенностью заявил, что еда сбалансированная и здоровая. К тому же, если кто-то хочет что-то сладкое, всегда можно заглянуть в буфет для выпечки и дополнительных порций.

На кухнях порядок, а в холодильниках — только свежие продукты, дети кушают вкусно, сытно и разнообразно на протяжении всей недели — прямо-таки лучшая столовая 2024!

Кроме того, Валидов решил, что это еще не все: он дал задание организовать встречу с родителями, чтобы обсудить школьное питание. Это значит, что теперь у родителей будет возможность высказать свои пожелания по поводу меню и контроля за питанием. «Сделаем школьные обеды великими снова!»

Школьные столовые Нефтекамска уже не впервые попадают в новостную повестку. Ранее Mkset сообщало, о нефтекамской столовой, прославившейся на всю Россию

«Это не макдональдс»: мэр Уфы позавтракал в школьной столовой
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