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Posted 5 ноября, 08:39

Published 5 ноября, 08:39

Modified 5 ноября, 08:45

Updated 5 ноября, 08:45

Массовое отправление в Уфе стало уголовным делом

Следствие взялось за массовое отравление в Уфе

5 ноября 2024, 08:39
Фото: 1MI.

Массовое отправление в Уфе стало уголовным делом

В Уфе началась процессуальная проверка по факту массового отравления работников завода, сообщает во вторник, 5 ноября, Следком РБ.

Как ранее сообщал Mkset, более 20 сотрудников одного из заводов после обеда в столовой почувствовали себя плохо. Девять из них лежат в больнице с признаками пищевого отравления. Причиной недомогания, как показали предварительные анализы, стала норовирусная инфекция.

Причина массового отправления установлена в Уфе
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Следственный комитет Республики Башкортостан начал процессуальную проверку, чтобы выяснить, как могло случиться такое массовое заболевание. Основное внимание будет уделяться соблюдению норм безопасности при оказании услуг общественного питания на заводе. Не исключено возбуждение уголовного дела.

Сейчас медицинская помощь оказывается всем пострадавшим. Ожидается, что результаты проверки помогут установить причины случившегося и выявить возможных виновников.

Массовое отравление в Уфе — стали известны подробности
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