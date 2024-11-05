Следствие взялось за массовое отравление в Уфе

Как ранее сообщал Mkset, более 20 сотрудников одного из заводов после обеда в столовой почувствовали себя плохо. Девять из них лежат в больнице с признаками пищевого отравления. Причиной недомогания, как показали предварительные анализы, стала норовирусная инфекция.