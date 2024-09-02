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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии

Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии

2 сентября 2024, 07:54
Фото: 1MI
В регионе планируется принять закон, который запретит реализацию в «наливайках» и ограничит ночную торговлю спиртным в жилых зонах, сообщает председатель Государственного Собрания РБ Константин Толкачев.

Власти Башкирии готовятся к важным изменениям в сфере продажи алкогольной продукции. Одним из первых законопроектов, который будет рассмотрен в начале осенней сессии в 2024 году, станет полный запрет на работу «наливаек», о чем сообщил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. Это решение стало возможным благодаря последним изменениям в федеральном законодательстве, предоставившим регионам право самостоятельно регулировать вопросы торговли алкоголем.

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По словам спикера парламента, количество жалоб от граждан на работу «наливаек» стало критическим фактором для принятия такого решения.

— Учитывая обеспокоенность людей, мы предложили установить запрет на ночную торговлю алкоголем в жилых зонах, — отметил Толкачев.

Законопроект был разработан в весеннюю сессию 2024 года, который успешно прошел первое чтение. Эксперты вновь собрались для обсуждения его концепции и содержания.

Как следует из текста законопроекта, продажа пива и других слабоалкогольных напитков будет разрешена только в заведениях общественного питания — ресторанах, барах и кафе. Однако даже здесь существуют ограничения: алкоголь не может продаваться после 23 часов и до 8 часов утра в многоквартирных домах или на их прилегающих территориях. Исключение составит лишь период новогодних праздников — с 31 декабря по 1 января.

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