Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии

Как следует из текста законопроекта, продажа пива и других слабоалкогольных напитков будет разрешена только в заведениях общественного питания — ресторанах, барах и кафе. Однако даже здесь существуют ограничения: алкоголь не может продаваться после 23 часов и до 8 часов утра в многоквартирных домах или на их прилегающих территориях. Исключение составит лишь период новогодних праздников — с 31 декабря по 1 января.