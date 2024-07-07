Жители Башкирии съели половину бюджета Уфы

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По данным Росстата, в первые пять месяцев 2024 года жители Башкирии потратили в кафе и ресторанах ₽19,3 млрд. Это составляет примерно половину годового бюджета такого города-миллионника как Уфа. Высчитано, что жители региона стали на 24% чаще и дороже питаться вне дома, чем в аналогичный период 2023 года. Рост к маю 2023 года составил и вовсе 25,3%. Сказать, что жители региона резко сменили приоритет с домашнего питания на кафе и рестораны нельзя, так как прирост популярности общепита в сравнении апреля и мая 2024 года составил менее 2%.
Росстат подсчитал, что самые высокие траты среди регионов Приволжского Федерального округа — в Татарстане. Там кафе и рестораны положили в кассы свыше ₽30 млрд. В топ-5 по тратам на общественное питание в ПФО входят также Самарская область — ₽23 млрд, Нижегородская область — ₽19,7 млрд, Башкирия — ₽19,3 млрд и Пермский край — ₽17 млрд. В среднем по ПФО, рост популярности и стоимости общепита составил 10% за год. В это же время по России — всего 5,1%.
Напомним, что ранее Mkset писал о том, что в летний сезон Уфа осталась практически без веранд кафе и ресторанов из-за задержки с утверждением правил их оформления со стороны городских властей.