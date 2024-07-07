Жители Башкирии съели половину бюджета Уфы

По данным Росстата, в первые пять месяцев 2024 года жители Башкирии потратили в кафе и ресторанах ₽19,3 млрд. Это составляет примерно половину годового бюджета такого города-миллионника как Уфа. Высчитано, что жители региона стали на 24% чаще и дороже питаться вне дома, чем в аналогичный период 2023 года. Рост к маю 2023 года составил и вовсе 25,3%. Сказать, что жители региона резко сменили приоритет с домашнего питания на кафе и рестораны нельзя, так как прирост популярности общепита в сравнении апреля и мая 2024 года составил менее 2%.