mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Критика

Выбрать дату
Октябрь
Видео. Уфимские водители высмеяли дорожников
14 октября, 10:31
Видео. Заносчивая уфимка стала героиней шоу «Беременна в 16»
8 октября, 13:33
Сентябрь
Уфимские фанаты в шоке от развода Шамана
27 сентября, 05:20
Уфимец может сесть после ролика у «Родины-Матери»
24 сентября, 04:51
Что нашли в страшном квесте в Башкирии
5 сентября, 19:53
Видео. Путями Бузовой: уфимская певица попала под волну хейта из-за откровенного наряда
4 сентября, 08:42
Август
Позор Бузовой в Уфе шокировал финалом
Из-за скандального наряда звезды шоу-бизнеса на фестивале в Уфе региональным властям пришлось вводить новую должность.
5 августа, 11:59
Июль
Колоннаду в Уфе считают зря потраченными миллионами
Общественник Альберт Рахматуллин оценил уровень трат и креатива городских властей и высказался об этом в своём Telegram-канале.
17 июля, 11:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика