Уфимские водители высмеяли дорожников

Posted 14 октября, 10:31
Published 14 октября, 10:31
Modified 14 октября, 11:15
Updated 14 октября, 11:15
С приближением зимы уфимские водители начали активно обсуждать состояние дорог и работу дорожников. Илвир Нурдавлятов сообщил, что «Служба по благоустройству» переходит на зимний режим работы.
— Температура воздуха понижается, и мы подсыпаем дороги противогололедными материалами для комфорта и безопасности горожан. Всем водителям, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендую поторопиться, — пишет глава Кировского района.
В социальных сетях жители города высказали свои мнения о том, как обстоят дела с зимним обслуживанием дорог.
— Давайте этой зимой после обработки реагентом дороги, через 2 часа их убирать от каши, чтобы предотвратить замерзание.
— Остановите поливочные машины! Утром на Менделеева устроили каток, — пишут уфимцы в соцсетях.
Некоторые комментаторы даже пишут о том, что такая работа дорожников только способствует быстрой порче автомобилей.
— Чтобы машины быстрее ржавели.
— По асфальту на шипах — еще тепло будет, — добавляют жители города.
Синоптики же предупреждают, что с 25 октября средняя температура воздуха не будет подниматься выше +5 градусов. Эксперты рекомендуют переходить на зимнюю резину при достижении этого показателя. Минтранс Башкирии также напомнил водителям о том, что по закону зимняя резина должна быть установлена до 1 декабря. Летние шины могут стать слишком жесткими из-за низких температур и ухудшить сцепление с дорогой.
Как ранее сообщал Mkset, в Салаватском районе на заснеженной трассе водитель «Гранты» потерял управление и съехал с дороги в кювет.