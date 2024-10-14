Уфимские водители высмеяли дорожников

Синоптики же предупреждают, что с 25 октября средняя температура воздуха не будет подниматься выше +5 градусов. Эксперты рекомендуют переходить на зимнюю резину при достижении этого показателя. Минтранс Башкирии также напомнил водителям о том, что по закону зимняя резина должна быть установлена до 1 декабря. Летние шины могут стать слишком жесткими из-за низких температур и ухудшить сцепление с дорогой.