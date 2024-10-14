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Posted 14 октября, 10:31

Published 14 октября, 10:31

Modified 14 октября, 11:15

Updated 14 октября, 11:15

В Уфе начали борьбу с гололёдом

Уфимские водители высмеяли дорожников

14 октября 2024, 10:31
Фото: Илвир Нурдавлятов

В Уфе начали борьбу с гололёдом

Дорожные службы столицы Башкирии перешли на зимний режим работы, сообщает в понедельник, 14 октября, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

С приближением зимы уфимские водители начали активно обсуждать состояние дорог и работу дорожников. Илвир Нурдавлятов сообщил, что «Служба по благоустройству» переходит на зимний режим работы.

— Температура воздуха понижается, и мы подсыпаем дороги противогололедными материалами для комфорта и безопасности горожан. Всем водителям, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендую поторопиться, — пишет глава Кировского района.

В социальных сетях жители города высказали свои мнения о том, как обстоят дела с зимним обслуживанием дорог.

— Давайте этой зимой после обработки реагентом дороги, через 2 часа их убирать от каши, чтобы предотвратить замерзание.
— Остановите поливочные машины! Утром на Менделеева устроили каток, — пишут уфимцы в соцсетях.

Некоторые комментаторы даже пишут о том, что такая работа дорожников только способствует быстрой порче автомобилей.

— Чтобы машины быстрее ржавели.
— По асфальту на шипах — еще тепло будет, — добавляют жители города.

Синоптики же предупреждают, что с 25 октября средняя температура воздуха не будет подниматься выше +5 градусов. Эксперты рекомендуют переходить на зимнюю резину при достижении этого показателя. Минтранс Башкирии также напомнил водителям о том, что по закону зимняя резина должна быть установлена до 1 декабря. Летние шины могут стать слишком жесткими из-за низких температур и ухудшить сцепление с дорогой.

Видео: Илвир Нурдавлятов.

Как ранее сообщал Mkset, в Салаватском районе на заснеженной трассе водитель «Гранты» потерял управление и съехал с дороги в кювет.

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