Заносчивая уфимка стала героиней шоу «Беременна в 16»

Posted 8 октября, 13:33
Published 8 октября, 13:33
Modified 8 октября, 14:17
Updated 8 октября, 14:17
В центре событий оказалась 18-летняя Камила (на момент съемок девушке было 17 лет), которая стала участницей популярного шоу. В 2024 году девушка уже успела завершить обучение в архитектурном колледже и родить дочку. Несмотря на свои уже не юные годы, она мечтает о модельной карьере и уверенно заявляет: «Я красивая и умею этим пользоваться».
Это заявление вызвало бурю обсуждений в комментариях под ее видеовизиткой. Одни пользователи восхищаются ее смелостью, другие же не сдерживают критики.
— Она сейчас уснет пока говорит.
— То чувство, когда тебе 22, но ты выглядишь младше её.
— Губы перекачены.
— Да где вы все видите накаченные губы? Ну неужели вы не видите, что помада выходит за контур губ, — пишут пользователи соцсетей.
Судя по всему, жизнь Камилы полна эмоций. Как рассказывает девушка её муж Салават, которому всего 21 год, оказался довольно ревнивым. Это создало определенные трудности в их отношениях. В социальных сетях молодая мама поделилась, что она планирует подавать на развод.
Интересно, что Уфа становится настоящим центром для молодых мам. Ранее в проекте «Мама в 16» (16+) уже участвовала другая уфимка — Люба. В комментариях к видео с Камилой многие пользователи с юмором замечают: «Уфа — город молодых мам». Выпуск с участием Камилы выйдет в эфир 9 октября.