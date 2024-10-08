Заносчивая уфимка стала героиней шоу «Беременна в 16»

В центре событий оказалась 18-летняя Камила (на момент съемок девушке было 17 лет), которая стала участницей популярного шоу. В 2024 году девушка уже успела завершить обучение в архитектурном колледже и родить дочку. Несмотря на свои уже не юные годы, она мечтает о модельной карьере и уверенно заявляет: «Я красивая и умею этим пользоваться».