Путями Бузовой: уфимская певица попала под волну хейта из-за откровенного наряда

Гульназ Асаева привлекла внимание публики своим смелым образом. На ней были короткие шортики, открывающие ноги, и пиджак с открытым декольте — такой наряд не остался незамеченным. В социальных сетях разразилась настоящая буря комментариев, и многие пользователи начали сравнивать её с Ольгой Бузовой.