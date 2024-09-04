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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 09:12

Путями Бузовой: уфимская певица попала под волну хейта из-за откровенного наряда

Путями Бузовой: уфимская певица попала под волну хейта из-за откровенного наряда

4 сентября 2024, 08:42
Фото: Vk/Гульназ Асаева
Исполнительница Гульназ Асаева оказалась в центре обсуждений после появления на сцене в откровенном наряде: ее подписчики негодуют в соцсетях.

Гульназ Асаева привлекла внимание публики своим смелым образом. На ней были короткие шортики, открывающие ноги, и пиджак с открытым декольте — такой наряд не остался незамеченным. В социальных сетях разразилась настоящая буря комментариев, и многие пользователи начали сравнивать её с Ольгой Бузовой.

— Начала уподобляться Бузовой и Лолите, жаль.
— Ну вот, и Гульназ начала обнажаться
— Фигура классная, но мы хотим слушать тебя, твои песни любим.
— Просто Бузова 2.0, — комментируют пользователи соцсетей, намекая на то, что подобные наряды стали трендом среди молодых исполнителей.

По данным из открытых источников, Гульназ Асаева родилась 2 июня 1998 года в Уфе. Воспитанием девочки занимались народный артист Башкортостана Фадис Ганиев и заслуженная артистка Лилия Биктимирова. Певица исполняет песни преимущественно на татарском языке.

Напомним, что скандал с Ольгой Бузовой возник после её выхода в откровенном наряде на сцену фестиваля в Уфе.

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