Путями Бузовой: уфимская певица попала под волну хейта из-за откровенного наряда

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Гульназ Асаева привлекла внимание публики своим смелым образом. На ней были короткие шортики, открывающие ноги, и пиджак с открытым декольте — такой наряд не остался незамеченным. В социальных сетях разразилась настоящая буря комментариев, и многие пользователи начали сравнивать её с Ольгой Бузовой.
— Начала уподобляться Бузовой и Лолите, жаль.
— Ну вот, и Гульназ начала обнажаться
— Фигура классная, но мы хотим слушать тебя, твои песни любим.
— Просто Бузова 2.0, — комментируют пользователи соцсетей, намекая на то, что подобные наряды стали трендом среди молодых исполнителей.
По данным из открытых источников, Гульназ Асаева родилась 2 июня 1998 года в Уфе. Воспитанием девочки занимались народный артист Башкортостана Фадис Ганиев и заслуженная артистка Лилия Биктимирова. Певица исполняет песни преимущественно на татарском языке.
Напомним, что скандал с Ольгой Бузовой возник после её выхода в откровенном наряде на сцену фестиваля в Уфе.