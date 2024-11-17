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Posted 17 ноября, 07:07

Published 17 ноября, 07:07

Modified 17 ноября, 13:39

Updated 17 ноября, 13:39

В Башкирии за день развалился новый асфальт

Асфальт в Башкирии не приживается

17 ноября 2024, 07:07
Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан / Vk.

В Башкирии за день развалился новый асфальт

Жители Башкортостана обсуждают в соцсетях очередной неудачный дорожный ремонт.

В этот раз внимание пользователей зацепило новое покрытие на улице Старикова в Благовещенске — по словам очевидцев, свежий асфальт на проезжей части пришёл в негодность всего за один день.

К своей публикации автор приложил несколько снимков, на которых видны многочисленные ямы и «вспаханный» асфальт. Власти города информацию пока никак не комментировали.

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Ранее уфимцы, как сообщал Mkset, обрушились с критикой на «произведения искусства» в новом сквере 112-й Башкавдивизии в столице Башкирии, который был открыт в минувшую пятницу, 15 ноября.

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