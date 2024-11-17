Асфальт в Башкирии не приживается

Posted 17 ноября, 07:07
Published 17 ноября, 07:07
Modified 17 ноября, 13:39
Updated 17 ноября, 13:39
В этот раз внимание пользователей зацепило новое покрытие на улице Старикова в Благовещенске — по словам очевидцев, свежий асфальт на проезжей части пришёл в негодность всего за один день.
К своей публикации автор приложил несколько снимков, на которых видны многочисленные ямы и «вспаханный» асфальт. Власти города информацию пока никак не комментировали.
Ранее уфимцы, как сообщал Mkset, обрушились с критикой на «произведения искусства» в новом сквере 112-й Башкавдивизии в столице Башкирии, который был открыт в минувшую пятницу, 15 ноября.