Позор Бузовой в Уфе шокировал финалом

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Скандальное выступление Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе в кожаном боди, которое совпало с Днем защиты детей, вызвало волну негодования и спровоцировало изменения в сфере шоу-бизнеса. Реакция зрителей на провокационный образ певицы побудила Министерство культуры России разработать новые нормы для нарядов артистов.
По данным «Известий» и «Газеты.ру», 12 регионов России уже приняли эти рекомендации, касающиеся внешнего вида артистов, выступающих на мероприятиях без возрастных ограничений.
Однако некоторые регионы пошли дальше и ввели должность «отсмотрщика репетиций». Теперь специально назначенные люди будут присутствовать на генеральных репетициях артистов и оценивать их внешний вид в соответствии с рекомендациями Минкульта. Такая практика уже введена в Белгородской области и Забайкальском крае.
Инициатива о дресс-коде для артистов вызвала бурные обсуждения. Депутат Ирина Филатова обратилась к министру культуры с предложением разработать требования к внешнему виду исполнителей, но заместитель председателя комитета Елена Драпенко назвала это «абсолютной глупостью», отметив, что проблемы возникают из-за особенностей постановки.
Ольга Бузова, в свою очередь, подчеркнула возрастной ценз мероприятия и выразила сожаление о возможном дискомфорте зрителей.