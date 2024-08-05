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Позор Бузовой в Уфе шокировал финалом

Позор Бузовой в Уфе шокировал финалом

5 августа 2024, 11:59
Фото: Соцсети
Из-за скандального наряда звезды шоу-бизнеса на фестивале в Уфе региональным властям пришлось вводить новую должность.

Скандальное выступление Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе в кожаном боди, которое совпало с Днем защиты детей, вызвало волну негодования и спровоцировало изменения в сфере шоу-бизнеса. Реакция зрителей на провокационный образ певицы побудила Министерство культуры России разработать новые нормы для нарядов артистов.

По данным «Известий» и «Газеты.ру», 12 регионов России уже приняли эти рекомендации, касающиеся внешнего вида артистов, выступающих на мероприятиях без возрастных ограничений.

Однако некоторые регионы пошли дальше и ввели должность «отсмотрщика репетиций». Теперь специально назначенные люди будут присутствовать на генеральных репетициях артистов и оценивать их внешний вид в соответствии с рекомендациями Минкульта. Такая практика уже введена в Белгородской области и Забайкальском крае.

Инициатива о дресс-коде для артистов вызвала бурные обсуждения. Депутат Ирина Филатова обратилась к министру культуры с предложением разработать требования к внешнему виду исполнителей, но заместитель председателя комитета Елена Драпенко назвала это «абсолютной глупостью», отметив, что проблемы возникают из-за особенностей постановки.

Ольга Бузова, в свою очередь, подчеркнула возрастной ценз мероприятия и выразила сожаление о возможном дискомфорте зрителей.

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