Позор Бузовой в Уфе шокировал финалом

Однако некоторые регионы пошли дальше и ввели должность «отсмотрщика репетиций». Теперь специально назначенные люди будут присутствовать на генеральных репетициях артистов и оценивать их внешний вид в соответствии с рекомендациями Минкульта. Такая практика уже введена в Белгородской области и Забайкальском крае.