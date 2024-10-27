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Концерты

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Октябрь
Автограф по цене квартиры продают в Уфе
27 октября, 04:30
Элвин Грей теряет слух
18 октября, 15:03
Во сколько обошелся бюджету День Республики Башкортостан
14 октября, 15:00
Сентябрь
Уфимские фанаты в шоке от развода Шамана
27 сентября, 05:20
Июль
На Zivert и Сукачёва подают иск в Уфе из-за концертов
19 июля, 05:03
Июнь
Кто споёт на 450-летие Уфы
На концерте в честь 450-летия столицы Башкирии приедут братья Абдразаковы, Николай Басков, группа «Пицца» и Элвин Грей, сообщили в ходе правительственного совещания в правительстве региона.
19 июня, 05:05
В мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День города
6 июня, 12:42
Май
Депутаты Башкирии хотят разрешить не платить за концерты под «фанеру»
В Госдуму РФ внесли законопроект, обязывающий организаторов концертов предупреждать людей об использовании фонограммы вместо живого голоса. Инициатива поступила от депутатов Башкирии.
17 мая, 09:25

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