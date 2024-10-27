Депутаты Башкирии хотят разрешить не платить за концерты под «фанеру»

В Госдуму РФ внесли законопроект, обязывающий организаторов концертов предупреждать людей об использовании фонограммы вместо живого голоса. Инициатива поступила от депутатов Башкирии.