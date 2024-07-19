На Zivert и Сукачёва подают иск в Уфе из-за концертов

Напомним, ранее власти региона раскрыли список артистов, которые выступят на праздничных мероприятиях в честь 450-летнего Юбилея Уфы. Примечательно, что среди приглашенных знаменитостей есть и уже упомянутый выше Гарик Сукачев. Подробнее о том, кто порадует жителей и гостей башкирской столицы своими выступлениями и какой гонорар они за это получат, Mkset рассказывал здесь.