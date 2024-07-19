На Zivert и Сукачёва подают иск в Уфе из-за концертов

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Граждане Башкортостана массово жалуются на отмену концертов популярных исполнителей. В частности речь идет о выступлениях поп-певицы Юлии Зиверт (Zivert) и рокера Гарика Сукачева.
В связи с этим региональный Роспотребнадзор занимается подготовкой иска в защиту граждан в отношении организаторов выступлений звезд эстрады. Для того, чтобы присоединиться к иску, жителям республики рекомендуют обратиться в ведомство с соответствующим заявлением и документами, которые могли бы подтвердить факт покупки билета (его копию либо чек об оплате).
Ранее ведомство в своих соцсетях публиковало памятку о том, как вернуть себе деньги за возврат билета на концерт. Алгоритм включает в себя следующие пункты: обратиться к организатору мероприятия, составить досудебную претензию и далее направить обращение в суд. Подробнее ознакомиться с инструкцией можно здесь.
Отмечается, что если граждане уже обратились в суд, то они могут ходатайствовать перед судом привлечении Управления Роспотребнадзора в качестве госоргана для дачи заключений по делу в целях защиты прав потребителей.
Напомним, ранее власти региона раскрыли список артистов, которые выступят на праздничных мероприятиях в честь 450-летнего Юбилея Уфы. Примечательно, что среди приглашенных знаменитостей есть и уже упомянутый выше Гарик Сукачев. Подробнее о том, кто порадует жителей и гостей башкирской столицы своими выступлениями и какой гонорар они за это получат, Mkset рассказывал здесь.