Автограф по цене квартиры продают в Уфе

Posted 27 октября, 04:30
Published 27 октября, 04:30
Modified 27 октября, 07:34
Updated 27 октября, 07:34
Как гласит описание, автограф артиста продавцу удалось получить на концерте Сафина в Уфе. Выступление итальянского певца проходило в городе в марте 2024 года — места на концерте стоили от ₽2,3 тыс. до ₽8,5 тыс. Продавец отмечает, что свою подпись Сафина оставил на обратной стороне билета — за него уфимка хочет ₽5 млн.
Продавец указывает, что покупатель может провести любые проверки подлинности автографа. Правда, исключительно за свой счёт.
Алессандро Сафина — итальянский оперный и эстрадный певец. Наиболее известен хитом Luna, который в 2000 году продержался 14 недель на вершине голландского хит-парада. Эта же песня звучала в бразильском мелодраматическом сериале «Клон», где Сафина снимался и сам.
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