Автограф по цене квартиры продают в Уфе

Как гласит описание, автограф артиста продавцу удалось получить на концерте Сафина в Уфе. Выступление итальянского певца проходило в городе в марте 2024 года — места на концерте стоили от ₽2,3 тыс. до ₽8,5 тыс. Продавец отмечает, что свою подпись Сафина оставил на обратной стороне билета — за него уфимка хочет ₽5 млн.