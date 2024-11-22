В Италии отказались сотрудничать с певцом из Уфы

Абдразаков изначально должен был участвовать в постановках «Дон Карлос» и «Аттила». У себя в соцсетях оперный певец, комментируя произошедшее, заявил о том, что «настали новые времена <…> когда политики заходят в храм искусства…» Между тем Абдразаков указал на то, что несмотря на это он не теряет надежд встретиться со своими поклонниками за пределами России.