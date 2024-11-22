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Posted 22 ноября, 13:26

Published 22 ноября, 13:26

Modified 22 ноября, 13:28

Updated 22 ноября, 13:28

Ильдар Абдразаков и Владимир Путин

В Италии отказались сотрудничать с певцом из Уфы

22 ноября 2024, 13:26
Фото: Сергей Гунеев. РИА Новости. Ильдар Абдразаков и Владимир Путин

Выступления Ильдара Абдразакова отменили в Италии

Театр Сан Карло в итальянском городе Неаполе снял оперного певца Ильдара Абдразакова с ролей в двух постановках и прекратил дальнейшую работу с артистом — об этом заявила в соцсети X (бывший Twitter) депутат Европарламента Пина Пичерно.

По словам политика, именно она повлияла на решение культурного учреждения отказаться от сотрудничества с Абдразаковым. Пичерно обвинила оперного певца в поддержке президента России Владимира Путина.

— Рада поделиться важной новостью: неапольская администрация и руководство театра Сан Карло приняли мой запрос об отмене участия Ильдара Абдразакова в оперном сезоне, о чём просили многие граждане и ассоциации, — написал Пичерно в X (перевод Mkset).

Абдразаков изначально должен был участвовать в постановках «Дон Карлос» и «Аттила». У себя в соцсетях оперный певец, комментируя произошедшее, заявил о том, что «настали новые времена <…> когда политики заходят в храм искусства…» Между тем Абдразаков указал на то, что несмотря на это он не теряет надежд встретиться со своими поклонниками за пределами России.

Абдразаков — уроженец Уфы. Имеет звания Заслуженного артиста РФ, а также Народного артиста Башкирии, Татарстана и Абхазии.

Минкульт отказался отменять концерт Арбениной в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе потребовали отменить концерт Дианы Арбениной — фронтмена рок-группы «Ночные снайперы». В 2023 году Генпрокуратуру просили проверить певицу на высказывания против российской армии.

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