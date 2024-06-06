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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День города

В мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День города

6 июня 2024, 12:42
Фото: 1MI
Власти сообщили новые подробности о предстоящем торжестве.

Разноцветные вспышки не украсят ночное небо над Уфой в День города. Традиционный фейерверк на 12 июня в этом году проводиться не будет, сообщили Mkset в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в этом году Уфа отмечает свое 450-летие. Уфимцев и гостей башкирской столицы ожидают масштабные праздничные мероприятия (12+): спортивные турниры, фестивали, концерты.

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Кроме того, в день города уфимцам представят обновленный пляж на озере Теплое и вскроют капсулу времени.

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