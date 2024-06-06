В мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День города

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Разноцветные вспышки не украсят ночное небо над Уфой в День города. Традиционный фейерверк на 12 июня в этом году проводиться не будет, сообщили Mkset в пресс-службе администрации города.
Напомним, что в этом году Уфа отмечает свое 450-летие. Уфимцев и гостей башкирской столицы ожидают масштабные праздничные мероприятия (12+): спортивные турниры, фестивали, концерты.
Кроме того, в день города уфимцам представят обновленный пляж на озере Теплое и вскроют капсулу времени.