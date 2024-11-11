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Posted 11 ноября, 08:44

Published 11 ноября, 08:44

Modified 11 ноября, 08:57

Updated 11 ноября, 08:57

В Башкортостане установят ограничения артистам

Закон о суррогатах обсуждают в Башкирии

11 ноября 2024, 08:44
Фото: 1MI.

В Башкортостане установят ограничения артистам

Законопроект призван защитить права потребителей в сфере зрелищно-развлекательных услуг, сообщает в понедельник, 11 ноября, пресс-служба Госсобрания — Курултая РБ.

Председатель Государственного Собрания — Курултай Республики Башкортостан Константин Толкачев отметил, что документ, который будет доработан и внесен в Государственную Думу, направлен на то, чтобы зрители могли получать достоверную информацию о том, что их ждет на выступлениях артистов.

Основная идея законопроекта заключается в обязательном информировании зрителей о том, будет ли концерт проходить с живым исполнением или с использованием фонограммы. Интересно, что речь не идет о запрете фонограмм. Законопроект лишь требует от организаторов указывать на афишах и в рекламных материалах, если на концерте будет использоваться «плюсовая фонограмма» — то есть запись инструментов и вокала. Это позволит зрителям заранее понимать, чего ожидать от выступления.

— В настоящее время профильный парламентский комитет проводит рабочие совещания с экспертами и юристами, чтобы учесть все нюансы и сделать закон максимально эффективным. На пленарном заседании в конце ноября законопроект планируется вынести на голосование, — добавил Константин Толкачев.
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Как ранее сообщал Mkset, депутаты региона решили взять под контроль шумные развлечения в жилых домах.

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