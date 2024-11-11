Закон о суррогатах обсуждают в Башкирии

Основная идея законопроекта заключается в обязательном информировании зрителей о том, будет ли концерт проходить с живым исполнением или с использованием фонограммы. Интересно, что речь не идет о запрете фонограмм. Законопроект лишь требует от организаторов указывать на афишах и в рекламных материалах, если на концерте будет использоваться «плюсовая фонограмма» — то есть запись инструментов и вокала. Это позволит зрителям заранее понимать, чего ожидать от выступления.