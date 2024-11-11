Закон о суррогатах обсуждают в Башкирии

Posted 11 ноября, 08:44
Published 11 ноября, 08:44
Modified 11 ноября, 08:57
Updated 11 ноября, 08:57
Председатель Государственного Собрания — Курултай Республики Башкортостан Константин Толкачев отметил, что документ, который будет доработан и внесен в Государственную Думу, направлен на то, чтобы зрители могли получать достоверную информацию о том, что их ждет на выступлениях артистов.
Основная идея законопроекта заключается в обязательном информировании зрителей о том, будет ли концерт проходить с живым исполнением или с использованием фонограммы. Интересно, что речь не идет о запрете фонограмм. Законопроект лишь требует от организаторов указывать на афишах и в рекламных материалах, если на концерте будет использоваться «плюсовая фонограмма» — то есть запись инструментов и вокала. Это позволит зрителям заранее понимать, чего ожидать от выступления.
— В настоящее время профильный парламентский комитет проводит рабочие совещания с экспертами и юристами, чтобы учесть все нюансы и сделать закон максимально эффективным. На пленарном заседании в конце ноября законопроект планируется вынести на голосование, — добавил Константин Толкачев.
Как ранее сообщал Mkset, депутаты региона решили взять под контроль шумные развлечения в жилых домах.