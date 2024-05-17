Депутаты Башкирии хотят разрешить не платить за концерты с пением под «фанеру»

Согласно предложению народных избранников, при отсутствии информации об использовании «фанеры», но исполнении с ее включением, посетители смогут возвращать деньги за билеты. Законодатели, однако, не уточняют, можно ли будет забрать средства назад после окончания мероприятия. Депутаты также предложили закрепить понятие «плюсовая фонограмма» в официальных документах.