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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Башкирии депутаты предложили наказывать артистов за фонограмму

Депутаты Башкирии хотят разрешить не платить за концерты с пением под «фанеру»

17 мая 2024, 09:25
Фото: PxHere

В Башкирии депутаты предложили наказывать артистов за фонограмму

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий организаторов концертов предупреждать людей об использовании фонограммы вместо живого голоса. Инициатива поступила от депутатов Башкирии.

Согласно предложению народных избранников, при отсутствии информации об использовании «фанеры», но исполнении с ее включением, посетители смогут возвращать деньги за билеты. Законодатели, однако, не уточняют, можно ли будет забрать средства назад после окончания мероприятия. Депутаты также предложили закрепить понятие «плюсовая фонограмма» в официальных документах.

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«Зритель, покупая билет на концерт, не знает, что вместо живого выступления его ждет „суррогатный продукт“. Его права не защищены», — беспокоются народные избранники.

При этом, парламентарии допускают, что в исключительных ситуациях петь под «фанеру» — вполне оправданно, однако освобождать от информирования это не должно.

Ранее Mkset сообщал о том, что уроженцу Уфы музыканту Юрию Шевчуку может грозить уголовное преследование после концерта в Дубае. Фронтмен культовой группы «ДДТ» позволил себе заявление с прозрачным намеком на насильственные преобразования в России.

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