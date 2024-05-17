Депутаты Башкирии хотят разрешить не платить за концерты с пением под «фанеру»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Согласно предложению народных избранников, при отсутствии информации об использовании «фанеры», но исполнении с ее включением, посетители смогут возвращать деньги за билеты. Законодатели, однако, не уточняют, можно ли будет забрать средства назад после окончания мероприятия. Депутаты также предложили закрепить понятие «плюсовая фонограмма» в официальных документах.
«Зритель, покупая билет на концерт, не знает, что вместо живого выступления его ждет „суррогатный продукт“. Его права не защищены», — беспокоются народные избранники.
При этом, парламентарии допускают, что в исключительных ситуациях петь под «фанеру» — вполне оправданно, однако освобождать от информирования это не должно.
Ранее Mkset сообщал о том, что уроженцу Уфы музыканту Юрию Шевчуку может грозить уголовное преследование после концерта в Дубае. Фронтмен культовой группы «ДДТ» позволил себе заявление с прозрачным намеком на насильственные преобразования в России.