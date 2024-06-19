Кто споёт на 450-летие Уфы

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Как пишут местные СМИ, ожидаются также выступления Сергея Лазарева, Хабиба и HammAli & Navai. Выступать артисты будут на фестивале «Сердце Евразии» 30–31 августа.
Напомним, среди анонсированных «юбилейных» мероприятий также — «Река времени» на «Уфа-арене» (31 августа), фестиваль классической музыки Романтика осени» и конкурс патриотической песни «Время Героев». Кроме того 30-31
Как сообщал ранее Mkset, в день юбилея башкирской столицы также планируют заложить капсулу времени. По задумке, открыть её должны будущие поколения через 50 лет. Глава региона Радий Хабиров выразил желание ознакомиться с текстом обращения к потомкам. О чём именно будет в нём говориться — пока не раскрывают.
Ранее Басков оценил гардероб башкортостанского певца Анвара Нургалиева. Артист не смог скрыть своего восторга.
В минувшем году на «Сердце Евразии» поставили новый рекорд по самому большому хороводу в национальных костюмах. Огромный круг водили почти 3000 человек. До этого рекордным было число в 1192 человека — его установили в 2019 году.
Какие артисты выступали на «Сердце Евразии» в прошлом году — читайте в материале Mkset.