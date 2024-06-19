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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Обнародован список артистов для юбилея Уфы

Кто споёт на 450-летие Уфы

19 июня 2024, 05:05
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Обнародован список артистов для юбилея Уфы

На концерте в честь 450-летия столицы Башкирии приедут братья Абдразаковы, Николай Басков, группа «Пицца» и Элвин Грей, сообщили в ходе правительственного совещания в правительстве региона.

Как пишут местные СМИ, ожидаются также выступления Сергея Лазарева, Хабиба и HammAli & Navai. Выступать артисты будут на фестивале «Сердце Евразии» 30–31 августа.

Напомним, среди анонсированных «юбилейных» мероприятий также — «Река времени» на «Уфа-арене» (31 августа), фестиваль классической музыки Романтика осени» и конкурс патриотической песни «Время Героев». Кроме того 30-31

В Уфе заложат капсулу времени
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Как сообщал ранее Mkset, в день юбилея башкирской столицы также планируют заложить капсулу времени. По задумке, открыть её должны будущие поколения через 50 лет. Глава региона Радий Хабиров выразил желание ознакомиться с текстом обращения к потомкам. О чём именно будет в нём говориться — пока не раскрывают.

Ранее Басков оценил гардероб башкортостанского певца Анвара Нургалиева. Артист не смог скрыть своего восторга.

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В минувшем году на «Сердце Евразии» поставили новый рекорд по самому большому хороводу в национальных костюмах. Огромный круг водили почти 3000 человек. До этого рекордным было число в 1192 человека — его установили в 2019 году.

Какие артисты выступали на «Сердце Евразии» в прошлом году — читайте в материале Mkset.

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