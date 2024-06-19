Кто споёт на 450-летие Уфы

Как сообщал ранее Mkset, в день юбилея башкирской столицы также планируют заложить капсулу времени. По задумке, открыть её должны будущие поколения через 50 лет. Глава региона Радий Хабиров выразил желание ознакомиться с текстом обращения к потомкам. О чём именно будет в нём говориться — пока не раскрывают.