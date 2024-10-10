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Картошка

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Октябрь
Разместите этот фрукт рядом с картофелем и клубни перестанут прорастать!
10 октября, 11:55
Сентябрь
Молотками и ломом выкапывают картошку в Башкирии
24 сентября, 17:20
Дедовский способ предотвратить прорастание картофеля во время хранения
23 сентября, 08:15
Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке
17 сентября, 17:58
Удивительный урожай картофеля с двух грядок: методика, которая потрясла садоводов
10 сентября, 09:58
Август
Как ухаживать за почвой после сбора картофеля: советы профессиональных агрономов
29 августа, 13:00
Базовые овощи подорожали в несколько раз в Башкирии
27 августа, 05:41
Копайте картошку вовремя и храните правильно: советы, которые спасут ваш урожай!
24 августа, 11:30
Когда копать картошку в августе: лучшие дни по лунному календарю
21 августа, 10:41
Как собирать картошку в Башкирии после дождей
20 августа, 17:05

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