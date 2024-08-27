Базовые овощи подорожали в несколько раз в Башкирии

По данным мониторингового агентства, с начала 2024 года в Башкирии подорожали сильнее всего пять наиболее востребованных продуктов питания. Дороже всего покупателям придется заплатить за картошку, которая в этом году из-за обильных дождей уродилась мелкой и некачественной. Килограмм этого корнеплода подорожал на 27 рублей и 56 копеек — это в 2,1 раза больше чем в январе 2024 года. Средняя стоимость овоща составила 51 рубль за килограмм.