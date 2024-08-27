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Базовые овощи подорожали в несколько раз в Башкирии

Базовые овощи подорожали в несколько раз в Башкирии

27 августа 2024, 05:41
Фото: 1MI
Росстат опубликовал данные по продуктовой корзине в регионе и динамике ее стоимости с начала 2024 года.

По данным мониторингового агентства, с начала 2024 года в Башкирии подорожали сильнее всего пять наиболее востребованных продуктов питания. Дороже всего покупателям придется заплатить за картошку, которая в этом году из-за обильных дождей уродилась мелкой и некачественной. Килограмм этого корнеплода подорожал на 27 рублей и 56 копеек — это в 2,1 раза больше чем в январе 2024 года. Средняя стоимость овоща составила 51 рубль за килограмм.

На втором месте по увеличению цены за килограмм продукта стоит капуста со стоимостью 44 рубля за килограмм. Подорожание составило 55% или 16 рублей. Следом идут лук и морковь и яблоки.

— Так что приготовление осеннего борща жителям Башкирии сейчас влетит в копеечку. Дорогими стали не только мясо и сало, но и самые базовые овощи, которые по логике вещей должны к осени, наоборот, дешеветь, — отметила диетолог Мария Кашапова.
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