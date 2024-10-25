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Хранение

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Октябрь
Ваши груши будут как свежие всю зиму! Простые советы по хранению, которые вы не знали
25 октября, 05:56
Чеснок не будет гнить и сохнуть, если хранить его этим способом!
24 октября, 10:30
Хитрости домашнего консервирования: как правильно выбрать инструменты
21 октября, 10:59
Как хранить кастрюли, сковородки и крышки — 7 идей для организации кухни
17 октября, 14:10
Никакого света и влаги: как правильно хранить кофе дома
16 октября, 14:00
Как сохранить морковь на зиму: 3 проверенных способа
16 октября, 13:06
Как хранить закваску: пошаговая инструкция
11 октября, 14:52
Секреты сохранения урожая в городской квартире: как превратить балкон в хранилище
10 октября, 07:33
Сентябрь
Чтоб свекла дышала: топ ошибок огородников при уборке, которые сокращают ее хранение
23 сентября, 09:03
Август
Как собирать картошку в Башкирии после дождей
20 августа, 17:05

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