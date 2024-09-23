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Posted 23 сентября, 09:03

Published 23 сентября, 09:03

Modified 23 сентября, 09:05

Updated 23 сентября, 09:05

Свекла дышит: топ ошибок огородников при уборке, которые сокращают срок хранения

Чтоб свекла дышала: топ ошибок огородников при уборке, которые сокращают ее хранение

23 сентября 2024, 09:03
Фото: 1MI
Свекла дышит: топ ошибок огородников при уборке, которые сокращают срок хранения
Казалось бы, что сложного может быть с уборкой свеклы? Но как ни странно, многие огородники совершают ошибки, из-за которых корнеплоды не хотят долго храниться.

В этом материале Алексей, опытный садовод и автор канала «Сад и огород», разобрал основные ошибки, которые совершают огородники, и объяснил, как их избежать.

Первая ошибка: несвоевременная обрезка ботвы

Одной из самых распространенных ошибок является несвоевременная обрезка ботвы. Многие огородники оставляют ее со свеклой на несколько часов после уборки, что является серьезной ошибкой.

— Обрезку ботвы важно провести намного быстрее, а не оставлять ее на несколько часов, — рассказывает блогер.

Через ботву происходит испарение влаги, которую листва черпает из корнеплодов. Если эту часть не удалить вовремя, свекла теряет драгоценную влагу, что негативно сказывается на ее состоянии и сроке хранения.

Правильное удаление ботвы также играет важную роль. Над самим корнеплодом необходимо оставить всего 0,5 см — небольшой «хвостик». Это помогает сохранить корнеплод надолго свежим.

Первая ошибка: несвоевременная обрезка ботвыПервая ошибка: несвоевременная обрезка ботвы
Первая ошибка: несвоевременная обрезка ботвы. Фото: Изображение Midjourney

Вторая ошибка: длительное просушивание свеклы

У свеклы отсутствует природный период покоя, поэтому его нужно создать искусственно. Это можно сделать, снизив температуру для замедления жизненно необходимых процессов — дыхания, потребления сухого вещества и обменных процессов в клетках. Кожица имеет особый слой — пробковый, который защищает корнеплоды от чрезмерного испарения, пересыхания и патогенных организмов.

— Свекла и картофель — это единственные культуры, которые могут залечить ранки на клубнях и корнеплодах, — отмечает Алексей.

Поэтому свеклу не стоит сушить на улице под солнцем больше часа. Достаточно, чтобы микротрещинки подсохли. Затем нужно перенести в помещение на 2 дня для подготовки к длительному хранению. Важно рассыпать корнеплоды в один слой в хорошо проветриваемом помещении с оптимальной влажностью воздуха. Свекла плохо себя чувствует в сухом помещении, так как ее мякоть быстро сохнет, а корнеплоды начинают усиленно дышать.

Вторая ошибка: длительное просушивание свеклыВторая ошибка: длительное просушивание свеклы
Вторая ошибка: длительное просушивание свеклы. Фото: Изображение Midjourney

Третья ошибка: резкое охлаждение корнеплодов

Постепенное охлаждение корнеплода после уборки — еще один важный момент. Если сделать это быстро, свекла усохнет и потеряет вес. Процедура просушивания нужна не только для удаления лишней влаги, но и для постепенного охлаждения корнеплодов, чтобы они не подверглись резкой смене температурного режима.

Для хорошей выдержки необходима температура 0+1°C и влажность на уровне 95%. Допустимый порог температуры — до +4°C.

— Если в помещении, где хранится свекла, температура достигнет +4°C и выше, то корнеплоды пустят ростки, — предупреждает Алексей.

Если свеклу поместить сразу в погреб после уборки с грядки, она отпотеет, и в холодном погребе начнет выделяться конденсат. В такой среде быстро размножаются микроорганизмы, что подвержено не только свекла, но и картофель и морковь.

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