Чтоб свекла дышала: топ ошибок огородников при уборке, которые сокращают ее хранение

Поэтому свеклу не стоит сушить на улице под солнцем больше часа. Достаточно, чтобы микротрещинки подсохли. Затем нужно перенести в помещение на 2 дня для подготовки к длительному хранению. Важно рассыпать корнеплоды в один слой в хорошо проветриваемом помещении с оптимальной влажностью воздуха. Свекла плохо себя чувствует в сухом помещении, так как ее мякоть быстро сохнет, а корнеплоды начинают усиленно дышать.