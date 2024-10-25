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Posted 25 октября, 05:56

Published 25 октября, 05:56

Modified 25 октября, 05:58

Updated 25 октября, 05:58

Ваши груши будут как свежие всю зиму! Простые советы по хранению, которые вы не знали

Ваши груши будут как свежие всю зиму! Простые советы по хранению, которые вы не знали

25 октября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney
Ваши груши будут как свежие всю зиму! Простые советы по хранению, которые вы не знали
Что влияет на сохранность плодов? Как продлить срок их жизни во время хранения, чтобы они дольше были пригодны для употребления в пищу? Рекомендации экспертов в нашем новом материале.

Хранение груш — процесс, который требует внимательного подхода, если вы хотите сохранить плоды свежими на протяжении всей зимы. Учитывая, что груши довольно нежные и легко портятся, важно правильно организовать их сбор, подготовку к хранению и выбрать подходящие условия.

Опытный агроном-садовод Пётр Ломонос в своем видео-блоге «Procvetok» делится полезными советами по продлению срока хранения урожая.

ГрушиГруши
Груши. Фото: Изображение Midjourney

Что влияет на сохранность груш?

Погодные условия при сборе урожая

Плоды, собранные в сухую и солнечную погоду, хранятся лучше, чем те, что были собраны в дождливые дни. Влажные фрукты быстрее портятся и подвержены гниению.

Сорт груш

Срок хранения во многом зависит от сорта. Например, зимние сорта груш сохраняются лучше и дольше, чем летние и осенние сорта.

Лучше выбирать груши зимних сортов, таких как «Конференция», «Сварог» или «Кюре». Эти сорта отличаются плотной кожицей, что позволяет им храниться на протяжении нескольких месяцев. Летние и осенние сорта, такие как «Любимица Клаппа» или «Ильинка», предназначены для употребления в свежем виде и сохраняют свои свойства в течение короткого периода времени после сбора.

Срок хранения также определяется сортомСрок хранения также определяется сортом
Срок хранения также определяется сортом. Фото: Изображение Midjourney

Сбор урожая

Во время сбора груш важно избегать травмирования плодов, так как любые повреждения могут привести к порче во время хранения.

— Снимать груши необходимо правильно: вместо того, чтобы тянуть плод на себя, нужно пальцами аккуратно надавить на плодоножку, она откручивается и готова к съёму, — рассказывает Пётр.

Как определить готовность плодов к съёму?

Груши часто собирают слегка недозрелыми, поскольку они могут дозревать после сбора. Самый простой способ определить время сбора — следить за появлением падалицы. Когда количество упавших плодов увеличивается, это знак, что груши готовы к сбору.

— Собранные плоды должны быть слегка зелёными для лучшего хранения, — подчёркивает Ломонос.

Подготовка к хранению

Охлаждение плодов

Плоды, собранные утром, когда температура ниже, лучше хранятся. Если сбор происходит вечером, груши должны провести ночь на улице, чтобы охладиться. Этот процесс помогает «закалить» плоды и подготовить их к хранению при низких температурах.

Дезинфекция

Прежде, чем заложить плод на хранение, помните, что они могут повреждаться и местами быть несъедобными. Поэтому сначала важно их продезинфицировать. Сделать это можно с помощью раствора из хлористого кальция 3%: раствор делаем с расчётом 40 грамм хлористого кальция на 10 литров воды. Окунаем фрукты на 15-20 минут, и даём им подсохнуть.

Важно: чтобы обработка была безопаснее, в раствор можно добавить фурацилин (1 таблетка на 1 литр. Также не забудьте, что перед употреблением обработанные плоды необходимо сполоснуть под горячей водой.

Подготовка к хранениюПодготовка к хранению
Подготовка к хранению. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно хранить груши?

Выбор ящиков для хранения

Деревянные ящики подходят для сухих помещений, так как они обеспечивают хорошую вентиляцию. Пластиковые контейнеры — отличное решение для помещений с повышенной влажностью, так как они устойчивы к воздействию влаги.

Укладка плодов

На дно ящика рекомендуется постелить газету. Груши следует укладывать рядами, чтобы избежать давления и повреждения. Для круглых сортов лучше всего укладывать плоды плодоножкой вниз, а вытянутые сорта — набок. Каждый слой плодов можно перекладывать газетой для поддержания оптимального микроклимата.

— Правильная укладка плодов позволяет избежать гниения и продлить срок их хранения, — подчёркивает эксперт.

Оптимальные условия хранения

Температурный режим

Для груш наиболее подходящей считается температура от +10 до +12 градусов. Более высокие температуры могут привести к ускоренному дозреванию и порче плодов.

Некоторые сорта груш можно успешно хранить в холодильнике. Температура в холодильнике должна быть установлена на +4…+6 градусов. Плоды лучше всего помещать в специальные контейнеры для фруктов, обеспечивающие хорошую вентиляцию.

— Также все плоды любят влагу. Чтобы фрукты не сморщились и сохраняли дольше свой товарный вид, ставим рядом с ними ведро с водой. Таким образом воздух увлажняется, и урожай не будет увядать, — напоминает опытный садовод.

Влажность воздуха

Чтобы груши не сморщились и не потеряли влагу, рекомендуется ставить рядом с ними ведро с водой. Это поможет поддерживать необходимый уровень влажности в помещении.

— Воздух должен быть увлажнён, чтобы плоды оставались сочными, — напоминает Пётр Ломонос.

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