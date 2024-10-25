Ваши груши будут как свежие всю зиму! Простые советы по хранению, которые вы не знали

Posted 25 октября, 05:56
Published 25 октября, 05:56
Modified 25 октября, 05:58
Updated 25 октября, 05:58
Хранение груш — процесс, который требует внимательного подхода, если вы хотите сохранить плоды свежими на протяжении всей зимы. Учитывая, что груши довольно нежные и легко портятся, важно правильно организовать их сбор, подготовку к хранению и выбрать подходящие условия.
Опытный агроном-садовод Пётр Ломонос в своем видео-блоге «Procvetok» делится полезными советами по продлению срока хранения урожая.
Плоды, собранные в сухую и солнечную погоду, хранятся лучше, чем те, что были собраны в дождливые дни. Влажные фрукты быстрее портятся и подвержены гниению.
Срок хранения во многом зависит от сорта. Например, зимние сорта груш сохраняются лучше и дольше, чем летние и осенние сорта.
Лучше выбирать груши зимних сортов, таких как «Конференция», «Сварог» или «Кюре». Эти сорта отличаются плотной кожицей, что позволяет им храниться на протяжении нескольких месяцев. Летние и осенние сорта, такие как «Любимица Клаппа» или «Ильинка», предназначены для употребления в свежем виде и сохраняют свои свойства в течение короткого периода времени после сбора.
Во время сбора груш важно избегать травмирования плодов, так как любые повреждения могут привести к порче во время хранения.
— Снимать груши необходимо правильно: вместо того, чтобы тянуть плод на себя, нужно пальцами аккуратно надавить на плодоножку, она откручивается и готова к съёму, — рассказывает Пётр.
Груши часто собирают слегка недозрелыми, поскольку они могут дозревать после сбора. Самый простой способ определить время сбора — следить за появлением падалицы. Когда количество упавших плодов увеличивается, это знак, что груши готовы к сбору.
— Собранные плоды должны быть слегка зелёными для лучшего хранения, — подчёркивает Ломонос.
Плоды, собранные утром, когда температура ниже, лучше хранятся. Если сбор происходит вечером, груши должны провести ночь на улице, чтобы охладиться. Этот процесс помогает «закалить» плоды и подготовить их к хранению при низких температурах.
Прежде, чем заложить плод на хранение, помните, что они могут повреждаться и местами быть несъедобными. Поэтому сначала важно их продезинфицировать. Сделать это можно с помощью раствора из хлористого кальция 3%: раствор делаем с расчётом 40 грамм хлористого кальция на 10 литров воды. Окунаем фрукты на 15-20 минут, и даём им подсохнуть.
Важно: чтобы обработка была безопаснее, в раствор можно добавить фурацилин (1 таблетка на 1 литр. Также не забудьте, что перед употреблением обработанные плоды необходимо сполоснуть под горячей водой.
Деревянные ящики подходят для сухих помещений, так как они обеспечивают хорошую вентиляцию. Пластиковые контейнеры — отличное решение для помещений с повышенной влажностью, так как они устойчивы к воздействию влаги.
На дно ящика рекомендуется постелить газету. Груши следует укладывать рядами, чтобы избежать давления и повреждения. Для круглых сортов лучше всего укладывать плоды плодоножкой вниз, а вытянутые сорта — набок. Каждый слой плодов можно перекладывать газетой для поддержания оптимального микроклимата.
— Правильная укладка плодов позволяет избежать гниения и продлить срок их хранения, — подчёркивает эксперт.
Для груш наиболее подходящей считается температура от +10 до +12 градусов. Более высокие температуры могут привести к ускоренному дозреванию и порче плодов.
Некоторые сорта груш можно успешно хранить в холодильнике. Температура в холодильнике должна быть установлена на +4…+6 градусов. Плоды лучше всего помещать в специальные контейнеры для фруктов, обеспечивающие хорошую вентиляцию.
— Также все плоды любят влагу. Чтобы фрукты не сморщились и сохраняли дольше свой товарный вид, ставим рядом с ними ведро с водой. Таким образом воздух увлажняется, и урожай не будет увядать, — напоминает опытный садовод.
Чтобы груши не сморщились и не потеряли влагу, рекомендуется ставить рядом с ними ведро с водой. Это поможет поддерживать необходимый уровень влажности в помещении.
— Воздух должен быть увлажнён, чтобы плоды оставались сочными, — напоминает Пётр Ломонос.
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