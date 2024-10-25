Ваши груши будут как свежие всю зиму! Простые советы по хранению, которые вы не знали

Лучше выбирать груши зимних сортов, таких как «Конференция», «Сварог» или «Кюре». Эти сорта отличаются плотной кожицей, что позволяет им храниться на протяжении нескольких месяцев. Летние и осенние сорта, такие как «Любимица Клаппа» или «Ильинка», предназначены для употребления в свежем виде и сохраняют свои свойства в течение короткого периода времени после сбора.