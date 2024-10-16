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Posted 16 октября, 14:00

Published 16 октября, 14:00

Modified 16 октября, 14:00

Updated 16 октября, 14:00

Никакого света и влаги: как правильно хранить кофе дома

Никакого света и влаги: как правильно хранить кофе дома

16 октября 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
Никакого света и влаги: как правильно хранить кофе дома
Если вы любитель кофе, то эта информация будет очень полезной для вас! В нашем новом материале вы узнаете, как его хранить, чтобы он как можно дольше оставался свежим и вкусным, чего стоит избегать в его хранении и почему молотый кофе быстро портится

Если вы заядлый кофеман, то наверняка очень тонко цените вкус этого напитка. На его вкус влияет много факторов, но особенно — условия его хранения.

Важно учитывать, что сразу после обжарки зёрна вступают в контакт с кислородом, из-за чего начинают окисляться и принимать на себя окружающие ароматы. Семён из компании по обжарке кофейных зёрен «Tasty Coffee Roasters» рассказал всё о том, как замедлить эти процессы и продлить срок годности кофе в домашних условиях.

Молотый или зерновой?

После помола общая площадь кофейных частиц сильно увеличивается, и все летучие вещества начинают покидать кофе. В итоге даже в хорошей упаковке он может храниться не дольше пары дней.

— Покупать молотый кофе стоит только в крайних случаях: если у вас нет кофемолки, если ваша кофемолка не обеспечивает достаточно равномерный помол, или если упаковка молотого кофе уходит у вас очень быстро. При всех остальных случаях лучше покупать кофе в зёрнах, — считает специалист Семён.

Именно поэтому речь больше пойдёт о зерновом кофе.

Есть три основных фактора, влияющих на старение кофе:

  • Кислород;
  • Температура;
  • Влажность воздуха.

Но не менее важными являются второстепенные условия: степень обжарки, природная пористость и площадь поверхности. Площадь поверхности в данном случае — это то, насколько мелко мы смалываем кофе, потому что чем меньше степень помолок, тем интенсивнее выделяется газ ароматических соединений, из-за чего кофе быстрее стареет

В каждом случае это всё может по-разному действовать на кофе.

В каждом случае факторы влияния могут действовать на кофе по-разномуВ каждом случае факторы влияния могут действовать на кофе по-разному
В каждом случае факторы влияния могут действовать на кофе по-разному. Фото: Изображение Midjourney

Упаковка

При должном соблюдении озвученных факторов он остается свежим в течении двух месяцев после обжарки. Для правильного хранения подойдёт несколько ёмкостей:

1. Непрозрачная упаковка с зиплоком и клапаном для дегазации

Наиболее предпочтительным методом хранения кофейных зерен признается упаковка, которая обеспечивает полную герметичность и защиту от воздействия влаги и воздуха. Это существенно продлевает срок годности продукта.

Важным условием является непрозрачность материала упаковки, предотвращающая воздействие солнечных лучей. В настоящее время большинство производителей обжаренного кофе используют подобные типы упаковки, поэтому пересыпание зерен в другой контейнер не требуется.

2. Керамические или стеклянные банки с герметичными крышками

Банки, подобно пакетам, эффективно предохраняют кофе от влаги и кислорода. Однако, в банках всё же присутствует небольшое количество кислорода, что может стать проблемой при длительном хранении. Стеклянные банки предпочтительнее хранить в тёмном месте.

Несмотря на то, что некоторые люди продолжают хранить кофе в пластиковых контейнерах, этот метод является неоптимальным. Герметичность таких контейнеров не всегда гарантирована, а также существует риск появления постороннего привкуса от пластика.

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Где лучше хранить кофе

Если планируется потребление кофе в течение месяца, рекомендуется хранить его в кухонном шкафу или другом месте, защищенном от температурных колебаний и прямого солнечного света. При этом желательно, чтобы шкаф не располагался в непосредственной близости от плиты, поскольку во время приготовления пищи температура внутри шкафа может изменяться. В случае длительного хранения рекомендуется замораживание продукта в морозилке. Низкое содержание влаги в зернах предотвращает изменение их клеточной структуры при заморозке, что позволяет сохранить свежесть на более продолжительный срок.

Но для того, чтобы хранить кофе в морозилке, нужно всё-таки соблюдать некоторые условия:

  1. Упаковка должна быть непроницаемой для света и обеспечивать полную герметичность. В случае использования пакетов рекомендуется предварительно откачать воздух через клапан, что минимизирует риск образования конденсата;
  2. Не допускается частичное извлечение кофе из морозильной камеры. При замораживании крупной партии желательно предварительно разделить ее на порции, рассчитанные на определенный период (например, на неделю). Важно отметить, что после изъятия из морозильной камеры кофе повторно замораживать не следует;
  3. Перед приготовлением содержимое упаковки необходимо прогреть до комнатной температуры. Например, достать его из морозилки вечером, а утром приготовить напиток.

Хранение кофе в холодильнике не рекомендуется. Во-первых, температура в нём нестабильна из-за частого открывания и закрывания дверцы. Во-вторых, в холодильнике присутствует множество посторонних ароматов, которые легко проникают в кофейные зерна, негативно влияя на их вкус и аромат.

— Главное в этом деле — это воздух, свет, перепады температуры и посторонние запахи. Старайтесь беречь кофе от них, — наставляют эксперты.

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#Ольга Харина#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Кофе#Хранение
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