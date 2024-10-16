Никакого света и влаги: как правильно хранить кофе дома

Posted 16 октября, 14:00
Published 16 октября, 14:00
Modified 16 октября, 14:00
Updated 16 октября, 14:00
Если вы заядлый кофеман, то наверняка очень тонко цените вкус этого напитка. На его вкус влияет много факторов, но особенно — условия его хранения.
Важно учитывать, что сразу после обжарки зёрна вступают в контакт с кислородом, из-за чего начинают окисляться и принимать на себя окружающие ароматы. Семён из компании по обжарке кофейных зёрен «Tasty Coffee Roasters» рассказал всё о том, как замедлить эти процессы и продлить срок годности кофе в домашних условиях.
После помола общая площадь кофейных частиц сильно увеличивается, и все летучие вещества начинают покидать кофе. В итоге даже в хорошей упаковке он может храниться не дольше пары дней.
— Покупать молотый кофе стоит только в крайних случаях: если у вас нет кофемолки, если ваша кофемолка не обеспечивает достаточно равномерный помол, или если упаковка молотого кофе уходит у вас очень быстро. При всех остальных случаях лучше покупать кофе в зёрнах, — считает специалист Семён.
Именно поэтому речь больше пойдёт о зерновом кофе.
Но не менее важными являются второстепенные условия: степень обжарки, природная пористость и площадь поверхности. Площадь поверхности в данном случае — это то, насколько мелко мы смалываем кофе, потому что чем меньше степень помолок, тем интенсивнее выделяется газ ароматических соединений, из-за чего кофе быстрее стареет
В каждом случае это всё может по-разному действовать на кофе.
При должном соблюдении озвученных факторов он остается свежим в течении двух месяцев после обжарки. Для правильного хранения подойдёт несколько ёмкостей:
Наиболее предпочтительным методом хранения кофейных зерен признается упаковка, которая обеспечивает полную герметичность и защиту от воздействия влаги и воздуха. Это существенно продлевает срок годности продукта.
Важным условием является непрозрачность материала упаковки, предотвращающая воздействие солнечных лучей. В настоящее время большинство производителей обжаренного кофе используют подобные типы упаковки, поэтому пересыпание зерен в другой контейнер не требуется.
Банки, подобно пакетам, эффективно предохраняют кофе от влаги и кислорода. Однако, в банках всё же присутствует небольшое количество кислорода, что может стать проблемой при длительном хранении. Стеклянные банки предпочтительнее хранить в тёмном месте.
Несмотря на то, что некоторые люди продолжают хранить кофе в пластиковых контейнерах, этот метод является неоптимальным. Герметичность таких контейнеров не всегда гарантирована, а также существует риск появления постороннего привкуса от пластика.
Если планируется потребление кофе в течение месяца, рекомендуется хранить его в кухонном шкафу или другом месте, защищенном от температурных колебаний и прямого солнечного света. При этом желательно, чтобы шкаф не располагался в непосредственной близости от плиты, поскольку во время приготовления пищи температура внутри шкафа может изменяться. В случае длительного хранения рекомендуется замораживание продукта в морозилке. Низкое содержание влаги в зернах предотвращает изменение их клеточной структуры при заморозке, что позволяет сохранить свежесть на более продолжительный срок.
Но для того, чтобы хранить кофе в морозилке, нужно всё-таки соблюдать некоторые условия:
Хранение кофе в холодильнике не рекомендуется. Во-первых, температура в нём нестабильна из-за частого открывания и закрывания дверцы. Во-вторых, в холодильнике присутствует множество посторонних ароматов, которые легко проникают в кофейные зерна, негативно влияя на их вкус и аромат.
— Главное в этом деле — это воздух, свет, перепады температуры и посторонние запахи. Старайтесь беречь кофе от них, — наставляют эксперты.
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