Никакого света и влаги: как правильно хранить кофе дома

Если планируется потребление кофе в течение месяца, рекомендуется хранить его в кухонном шкафу или другом месте, защищенном от температурных колебаний и прямого солнечного света. При этом желательно, чтобы шкаф не располагался в непосредственной близости от плиты, поскольку во время приготовления пищи температура внутри шкафа может изменяться. В случае длительного хранения рекомендуется замораживание продукта в морозилке. Низкое содержание влаги в зернах предотвращает изменение их клеточной структуры при заморозке, что позволяет сохранить свежесть на более продолжительный срок.