Хитрости домашнего консервирования: как правильно выбрать инструменты

По данным ВсеИнструменты.ру, спрос на банки для консервации в этом году вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что все больше россиян возвращаются к традициям домашних заготовок. Стеклянные банки остаются самым распространенным и надежным средством для хранения домашних заготовок.