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Posted 21 октября, 10:59

Published 21 октября, 10:59

Modified 21 октября, 11:01

Updated 21 октября, 11:01

Хитрости домашнего консервирования: как правильно выбрать инструменты

Хитрости домашнего консервирования: как правильно выбрать инструменты

21 октября 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
Хитрости домашнего консервирования: как правильно выбрать инструменты
Осень — время, когда семьи начинают заниматься заготовками, чтобы сохранить изобилие урожая на зиму. Выбор инструментов для консервирования играет ключевую. Эксперт рассказал какие инструменты стали особенно популярны в 2024 году, и какие новшества появились в традиционном процессе заготовок.

В этом материале специалист «ВсеИнструменты.ру», Юлия Мешалкина подробно разбирается, на что нужно обратить внимание, как правильно подготовить все необходимое и что ожидает консерваторов в ближайшем будущем.

Главное — банки и крышки

Когда речь заходит о заготовках, первым делом необходимо выбрать правильные стеклянные банки и крышки. Особую популярность набирают вакуумные крышки, которые более эффективны по сравнению с традиционными закаточными крышками.

— Важно внимательно осматривать стеклянные банки перед использованием, чтобы убедиться в отсутствии сколов и трещин. Даже мельчайшие повреждения могут привести к нарушению герметичности, что сделает продукт опасным для употребления, — подчеркивает эксперт.

По данным ВсеИнструменты.ру, спрос на банки для консервации в этом году вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что все больше россиян возвращаются к традициям домашних заготовок. Стеклянные банки остаются самым распространенным и надежным средством для хранения домашних заготовок.

Главное — банки и крышкиГлавное — банки и крышки
Главное — банки и крышки. Фото: Изображение Midjourney

Закаточные машинки: от классики до инноваций

Не менее важным инструментом для успешной закатки являются закаточные машинки. В 2024 году спрос на эти устройства вырос на 15%, что подтверждает их востребованность среди россиян.

Как выбрать правильную машинку?

В продаже можно найти как механические, так и автоматические модели.

  • Механические: требуют ручного закатывания, могут быть сложны в использовании для некоторых пользователей, но обычно дешевле.
  • Автоматические: более удобны в использовании, автоматически закрывают банки, обеспечивая быстроту и качество, но стоят дороже.

Качество фиксации крышки:

  • Основной критерий: убедитесь, что машинка надежно и герметично закрывает крышки, так как это влияет на срок хранения продуктов.
  • Проверка: прочитайте отзывы и, если возможно, протестируйте машинку перед покупкой.

Дополнительные функции и удобство:

  • Регулировка давления: некоторые модели позволяют регулировать силу закатки, что полезно для различных типов банок и крышек.
  • Доступность запчастей: проверьте, легко ли найти резинки, крышки и другие запчасти для вашей модели в будущем.
— При выборе закаточной машинки стоит учитывать, насколько качественно она фиксирует крышку. От этого зависит не только герметичность, но и срок хранения продуктов, — рекомендует Юлия Мешалкина.
Закаточные машинки: от классики до инновацийЗакаточные машинки: от классики до инноваций
Закаточные машинки: от классики до инноваций. Фото: Изображение Midjourney

Стерилизация

Процесс стерилизации банок — еще один критически важный этап в заготовках. Стерилизация уничтожает все возможные бактерии, которые могут повлиять на качество и безопасность консервированных продуктов. Этот процесс включает либо нагревание банок в духовке при высокой температуре, либо стерилизацию паром.

Стерилизация в духовке обычно проводится при температуре 100-110 градусов, и банки остаются в духовке примерно 10 минут. Если же выбран паровой метод, банки стерилизуются на пару также около 10 минут, что позволяет уничтожить все возможные микроорганизмы.

В 2024 году спрос на стерилизаторы заметно вырос. Автоматические стерилизаторы становятся все популярнее благодаря удобству использования и возможности быстрого процесса стерилизации. Продажи стерилизаторов увеличились на 18%, что подтверждает тенденцию к модернизации методов консервирования.

Почему стерилизация банок для консервации может быть не такой уж и обязательной?
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Как сохранить заготовки на всю зиму

После того как все этапы консервации завершены, важно обеспечить правильные условия для хранения.

Выбор места хранения: заготовки должны храниться в местах с температурой около 8-12°C и минимальным количеством света. Идеальными местами являются холодные подвалы, кладовые или специальные холодильные шкафы для консервов. Также избегайте прямого света.

Проверка качества закаток: периодически проверяйте банки на наличие вздутий крышек, трещин или других повреждений. Вздутие крышки является явным признаком бактериальной контаминации и гниения продукта. Такую банку необходимо немедленно утилизировать.

Маркировка и организация хранения: на каждой банке должна быть четко указана дата закатки. Это поможет вам отслеживать срок годности и планировать использование заготовок. Размещайте банки в порядке их сроков годности, чтобы старые продукты использовались первыми.

Соблюдение сроков хранения: большинство домашних консервов могут храниться от 6 месяцев до года при правильных условиях. Некоторые виды заготовок (например, огурцы в масле или маринованные грибы) могут храниться дольше, в то время как другие (например, томатный сок) имеют более короткий срок годности.

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