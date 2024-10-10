Секреты сохранения урожая в городской квартире: как превратить балкон в хранилище

В условиях городской жизни многие сталкиваются с проблемой хранения урожая. Балкон — это, пожалуй, единственное место в квартире, где можно попытаться создать оптимальные условия. Однако, из-за перепадов температур, он может быть как слишком жарким, так и слишком холодным. Как же справиться с этой задачей?