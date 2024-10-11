mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 14:52

Published 11 октября, 14:52

Modified 11 октября, 14:54

Updated 11 октября, 14:54

Как хранить закваску: пошаговая инструкция

Как хранить закваску: пошаговая инструкция

11 октября 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Как хранить закваску: пошаговая инструкция
У вас готова закваска, но вы не планируете в ближайшее время её использовать? В нашем новом материале мы подробно рассказали, как понять, что закваску пора убирать в холодильник, как хранить её и какие для этого нужны условия

Хлебопечение — одно из древнейших видов деятельности. За его тысячелетия существования люди научились делать хлеб на самой разной основе: мука пшеничная, ржаная, дрожжи биологические и химические, и в том числе хлебная закваска. Регина Кутимская рассказала на своём канале как правильно хранить закваску из ржаной муки, чтобы её было можно использовать в будущем.

Подготовка закваски

В случае, если вы не планируете заняться выпеканием в ближайшее время, чтобы не создавать себе лишних забот, закваску можно поставить холодильник. Но нужно принять во внимание несколько нюансов:

  1. Она может ослабнуть, поэтому после холодильника её нужно будет снова активировать;
  2. Важно учитывать состояние, в котором вы убираете её на хранение.

Первым делом, прежде чем убрать закваску, ее нужно подкормить. Делается это через 12 часов после последнего кормления. Возьмите часть и подкормите её в тех же пропорциях, как обычно. Далее ждем начала созревания.

  • Дождитесь только первой активности созревания, а не её активности. Как только вы увидите, что она начала разрыхляться и расти, то это тот самый момент, чтобы поставить её в холодильник. Обычно начало созревания занимает 2-3 часа в зависимости от температуры помещения.
Прежде, чем убрать закваску, ее нужно подкормитьПрежде, чем убрать закваску, ее нужно подкормить
Прежде, чем убрать закваску, ее нужно подкормить. Фото: Изображение Midjourney

Хранение закваски

Её можно содержать на кухне при комнатной температуре, но в таком случае её нужно подкармливать каждые 80 часов. При хранении в холодильнике закваска не требует много внимания: достаточно подкармливать ее как минимум один раз в две недели.

- Я считаю этот вариант самым оптимальным, так как при низкой температуре риск появления вредных микроорганизмов значительно уменьшается, — комментирует Регина.

Значительным условием для хранения является температура холодильника: значение ниже +4 градусов может стать губительным. Поэтому поддерживайте температуру от +4 градусов и выше.

Какая посуда лучше всего подходит для индукционной плиты?
Узнать подробнее

Как подкармливать закваску?

Для подкормки закваски нужна та же мука, из которой она была приготовлена ранее. Так как мы храним её в холодильнике, она прибывает в спящем состоянии, и первым делом её необходимо «разбудить»:

  1. Вытаскиваем её, открываем крышку и заворачиваем в полотенце. Оставляем её так на 1-2 часа при комнатной температуре, чтобы она немного согрелась;
  2. Перемешиваем содержимое банки и добавляем в закваску 2 столовые ложки муки с горкой и 30-50 миллилитров питьевой воды комнатной температуры. Снова перемешиваем. Консистенция должна быть похожей на сметану высокой жирности, поэтому точное количество воды регулируйте на своё усмотрение.
  3. Оставляем массу под полотенцем примерно ещё на 1-2 часа.

Если у вас молодая закваска, которую вы приготовили 1-2 месяца назад, то ей может понадобиться больше времени на кормление: до 4 часов. За это время она должна увеличиться в объёме примерно в два раза. После этого она проснётся и её можно будет использовать.

  • Если же вы пока не планируете использовать закваску, то переложите её в чистую банку и верните в холодильник;
  • Если вы использовали только часть массы, то перед дальнейшим хранением её необходимо подкормить: добавьте 1-2 столовые ложки муки с горкой и воды до нужной консистенции. Перемешиваем, перекладываем в чистую банку и убираем.

Примечание: если вы готовите много хлеба за один подход и вам требуется много закваски, то можно подкармливать её большим количеством муки и воды, и в таком случае храните её в большем объёме.

Читайте также:
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах БашкирииСекреты сохранения урожая в городской квартире: как превратить балкон в хранилищеТестируем разные средства для борьбы с нагаром: какой работает?
#Ольга Харина#Еда#Кулинария#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад#Хлеб#Хранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика