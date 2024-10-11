Как хранить закваску: пошаговая инструкция

Posted 11 октября, 14:52
Published 11 октября, 14:52
Modified 11 октября, 14:54
Updated 11 октября, 14:54
Хлебопечение — одно из древнейших видов деятельности. За его тысячелетия существования люди научились делать хлеб на самой разной основе: мука пшеничная, ржаная, дрожжи биологические и химические, и в том числе хлебная закваска. Регина Кутимская рассказала на своём канале как правильно хранить закваску из ржаной муки, чтобы её было можно использовать в будущем.
В случае, если вы не планируете заняться выпеканием в ближайшее время, чтобы не создавать себе лишних забот, закваску можно поставить холодильник. Но нужно принять во внимание несколько нюансов:
Первым делом, прежде чем убрать закваску, ее нужно подкормить. Делается это через 12 часов после последнего кормления. Возьмите часть и подкормите её в тех же пропорциях, как обычно. Далее ждем начала созревания.
Её можно содержать на кухне при комнатной температуре, но в таком случае её нужно подкармливать каждые 80 часов. При хранении в холодильнике закваска не требует много внимания: достаточно подкармливать ее как минимум один раз в две недели.
- Я считаю этот вариант самым оптимальным, так как при низкой температуре риск появления вредных микроорганизмов значительно уменьшается, — комментирует Регина.
Значительным условием для хранения является температура холодильника: значение ниже +4 градусов может стать губительным. Поэтому поддерживайте температуру от +4 градусов и выше.
Для подкормки закваски нужна та же мука, из которой она была приготовлена ранее. Так как мы храним её в холодильнике, она прибывает в спящем состоянии, и первым делом её необходимо «разбудить»:
Если у вас молодая закваска, которую вы приготовили 1-2 месяца назад, то ей может понадобиться больше времени на кормление: до 4 часов. За это время она должна увеличиться в объёме примерно в два раза. После этого она проснётся и её можно будет использовать.
Примечание: если вы готовите много хлеба за один подход и вам требуется много закваски, то можно подкармливать её большим количеством муки и воды, и в таком случае храните её в большем объёме.
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