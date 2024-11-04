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Городской транспорт

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Ноябрь
«Бог терпел и нам велел»: городской транспорт мучает уфимцев
4 ноября, 05:36
Октябрь
Уфимец озверел
10 октября, 06:38
Видео. Подарок Собянина прибыл в Уфу
10 октября, 05:15
Уфимцы начали транспортную войну
7 октября, 10:45
Мост в Уфе особо опасен
4 октября, 09:47
Сентябрь
Уфимский автобус не впихнул невпихуемое
25 сентября, 05:53
Август
День города в Уфе — перекрытие дорог
28 августа, 18:21
В Уфе запустят поэтический шоу-трамвай
26 августа, 07:46
Уфу перекроют на трое суток из-за Дня города
8 августа, 08:45
Июль
Автобусы будут сдавать нарушителей в Уфе
16 июля, 19:31

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