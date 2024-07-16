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Published Сегодня, 19:31

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Автобусы будут сдавать нарушителей в Уфе

Автобусы будут сдавать нарушителей в Уфе

16 июля 2024, 19:31
Фото: 1MI
Городской общественный транспорт оснастили автоматической системой слежения за любителями лезть в крайнюю правую полосу, сообщает ГТРК « „Башкортостан“.

Новая система выявления нарушителей Правил дорожного движения запущена в Уфе. Городские автобусы оснастили специальными камерами слежения. Они в автоматическом режиме будут передавать данные о тех автомобилях, которые двигаются в выделенной для общественного транспорта полосе или припаркованы в зоне остановки автобусов и троллейбусов.

Видео: 1MI

Напомним, согласно действующему КоАП РФ, езда по «выделенке» наказывается штрафом от ₽1 500. Если водитель едет по полосе «против шерсти», то есть создает аварийно опасную ситуацию, то ему грозит лишение прав на срок до полугода и штраф до ₽5 000.

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