Автобусы будут сдавать нарушителей в Уфе

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Новая система выявления нарушителей Правил дорожного движения запущена в Уфе. Городские автобусы оснастили специальными камерами слежения. Они в автоматическом режиме будут передавать данные о тех автомобилях, которые двигаются в выделенной для общественного транспорта полосе или припаркованы в зоне остановки автобусов и троллейбусов.
Напомним, согласно действующему КоАП РФ, езда по «выделенке» наказывается штрафом от ₽1 500. Если водитель едет по полосе «против шерсти», то есть создает аварийно опасную ситуацию, то ему грозит лишение прав на срок до полугода и штраф до ₽5 000.