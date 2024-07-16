Автобусы будут сдавать нарушителей в Уфе

Новая система выявления нарушителей Правил дорожного движения запущена в Уфе. Городские автобусы оснастили специальными камерами слежения. Они в автоматическом режиме будут передавать данные о тех автомобилях, которые двигаются в выделенной для общественного транспорта полосе или припаркованы в зоне остановки автобусов и троллейбусов.