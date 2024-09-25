Уфимский автобус не впихнул невпихуемое

Утро вторника, 24 сентября, особо тяжким выдалось для автобуса №39 в Уфе. Пассажиры так активно атаковали столь ожидаемый на утреннем морозце городской транспорт, что тот не смог увезти их по маршруту. Пыжась хоть как-то сорваться с места, шофёр сдался.



— Что-то, походу, слишком много народу, — комментирует комичную ситуацию за кадром ребенок.



И устами младенца говорила истина. Водитель открыл двери из салона и попросил пассажиров, зашедших последними, вернуться обратно на улицу в ожидании следующего автобуса. Иначе, не уедет вообще никто.