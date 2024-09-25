Уфимский автобус не впихнул невпихуемое

Posted 25 сентября, 05:53
Published 25 сентября, 05:53
Modified 25 сентября, 07:27
Updated 25 сентября, 07:27
Утро вторника, 24 сентября, особо тяжким выдалось для автобуса №39 в Уфе. Пассажиры так активно атаковали столь ожидаемый на утреннем морозце городской транспорт, что тот не смог увезти их по маршруту. Пыжась хоть как-то сорваться с места, шофёр сдался.
— Что-то, походу, слишком много народу, — комментирует комичную ситуацию за кадром ребенок.
И устами младенца говорила истина. Водитель открыл двери из салона и попросил пассажиров, зашедших последними, вернуться обратно на улицу в ожидании следующего автобуса. Иначе, не уедет вообще никто.
Записи автобусного овербукинг в утренний час пик быстро попали в telegram-канал мэра Уфы Ратмира Мавлиева с комментарием: «Ваш безопасный транспорт тронуться не может от перегруза».
Подписчики градоначальника посоветовали автору записей обратиться с жалобой в профильное региональное Министерство. Если и те, кто разделяет участь автора.
— То же самое в ЖК «8 марта»… Набиваемся как селёдка в банку, чтоб уехать надо очередь за час занять на остановке…