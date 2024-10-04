Мост в Уфе особо опасен

Важно отметить, что автобусы большого класса, такие как НЕФАЗ, также будут следовать по полосе для грузовых автомобилей. Однако пассажиры должны быть готовы к тому, что на остановках «Ул. Речная» и «Автодром» высадка и посадка не будут производиться.