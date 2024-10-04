Мост в Уфе особо опасен

Posted 4 октября, 09:47
Published 4 октября, 09:47
Modified 4 октября, 11:25
Updated 4 октября, 11:25
Обследование старого Затонского моста дало тревожные результаты. Специализированная организация пришла к выводу, что мост находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта. Чтобы избежать возможных аварий, власти приняли решение временно ограничить движение грузового транспорта. Теперь машины с грузоподъемностью свыше 10 тонн будут вынуждены использовать левую полосу нового моста во встречном направлении.
Для обеспечения безопасности и организации дорожного движения была разработана новая схема, которая уже согласована с ГИБДД. Она вступит в силу 4 октября в 15:00.
Важно отметить, что автобусы большого класса, такие как НЕФАЗ, также будут следовать по полосе для грузовых автомобилей. Однако пассажиры должны быть готовы к тому, что на остановках «Ул. Речная» и «Автодром» высадка и посадка не будут производиться.