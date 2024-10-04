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Posted 4 октября, 09:47

Published 4 октября, 09:47

Modified 4 октября, 11:25

Updated 4 октября, 11:25

В Уфе ввели запрет на старом Затонском мосту

Мост в Уфе особо опасен

4 октября 2024, 09:47
Фото: 1MI

В Уфе ввели запрет на старом Затонском мосту

Из-за аварийного состояния Затонского моста принято решение экстренно поменять маршруты городского транспорта с пятницы, 4 октября, сообщает «БашАвтоТранс».

Обследование старого Затонского моста дало тревожные результаты. Специализированная организация пришла к выводу, что мост находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта. Чтобы избежать возможных аварий, власти приняли решение временно ограничить движение грузового транспорта. Теперь машины с грузоподъемностью свыше 10 тонн будут вынуждены использовать левую полосу нового моста во встречном направлении.

Для обеспечения безопасности и организации дорожного движения была разработана новая схема, которая уже согласована с ГИБДД. Она вступит в силу 4 октября в 15:00.

Важно отметить, что автобусы большого класса, такие как НЕФАЗ, также будут следовать по полосе для грузовых автомобилей. Однако пассажиры должны быть готовы к тому, что на остановках «Ул. Речная» и «Автодром» высадка и посадка не будут производиться.

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