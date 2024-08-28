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Published Сегодня, 18:21

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День города в Уфе — перекрытие дорог

День города в Уфе — перекрытие дорог

28 августа 2024, 18:21
Фото: 1MI
Городская администрация сообщает об организации движения в дни торжеств по случаю 450-летия Уфы.

На время проведения мероприятий в честь юбилея башкирской столицы на улицах Уфы будет введён ряд транспортных ограничений, которые чреваты неудобствами для автолюбителей и пассажиров городских маршруток.

Так, с 30 августа до ночи на 1 сентября для всех автомобилей станет невозможным проезд по улице-дублёру проспекта Октября — речь идёт об участке проезжей части со стороны здания Совета городского округа — от Южного до Северного проезда. Сам же проспект Октября на отрезке, ограниченном теми же улицами, будет закрыт на несколько часов 31 августа — с 19:00 до 00:00.

Помимо этого, в субботу, 31 августа, закроют три улицы в Черниковке — Первомайскую (от Машиностроителей до Коммунаров), Машиностроителей (от Интернациональной до Черниковской) и Орджоникидзе (от Машиностроителей до Хакимова). Ограничения буду действовать с 17:00 до ночи на 31 августа.

Улицу Заки Валиди — от Гафури до Аксакова — власти Уфы планируют перекрыть дважды: 30 августа с 17:00 до 00:00 и 31 августа с 17:00 до 00:00.

Власти Уфы также сообщают, что заблокируют улицу Новогорную от перекрёстка с бульваром Саид-Галиева до Южного проезда 31 августа с 17:00 и ровно до полуночи.

Кроме того, чиновниик не исключают, что закрыты могут быть и выезды со дворов. Как будет в дни перекрытий ходить городской транспорт — показано на схемах.

Власти города также сообщили, что 31 августа на Набережной реки Белой будут закапывать новую капсулу времени. От Сочинской до Бельского моста улицу перекроют с 07:00 до 13:00. Уже сейчас известно о некоторых предметах, которые собираются «отправить в будущее».

Подробнее о программе празднования Дня города Уфы Mkset рассказывал здесь. Отметим, что в августе власти города решили внести некоторые изменения в состав артистов, приглашённых на юбилейный концерт. В ряде городов торжества и вовсе решили отменить.

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Ранее Mkset также информировал о том, что в Уфе запланировали перекрыть улицу в Черниковке из-за студенческого мероприятия. В городе в этот день будет проходить «Фестиваль первокурсника» (16+).

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