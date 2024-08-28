День города в Уфе — перекрытие дорог

Так, с 30 августа до ночи на 1 сентября для всех автомобилей станет невозможным проезд по улице-дублёру проспекта Октября — речь идёт об участке проезжей части со стороны здания Совета городского округа — от Южного до Северного проезда. Сам же проспект Октября на отрезке, ограниченном теми же улицами, будет закрыт на несколько часов 31 августа — с 19:00 до 00:00.