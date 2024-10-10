Подарок Собянина прибыл в Уфу

Некоторые комментаторы также подчеркнули необходимость хорошего состояния путей для новых трамваев: «Для таких трамваев нужны хорошие пути. А у нас они в ужасном состоянии». Однако не все настроены пессимистично — один из пользователей даже заявил: «Это был мой любимый маршрут, теперь я брошу машину и буду гонять на трамвае».