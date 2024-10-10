Подарок Собянина прибыл в Уфу

Posted 10 октября, 05:15
Published 10 октября, 05:15
Modified 10 октября, 06:08
Updated 10 октября, 06:08
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поделился в своем телеграмм-канале новостью о том, что в городе появился новый столичный трамвай.
— Доброе утро! Привезли ещё один трамвай из Москвы. Скоро, после подготовительных работ, он выйдет на маршрут, — пишет градоначальник в соцсетях.
Как стало известно, трамвай будет курсировать по маршруту №5 «Госцирк — улица Пушкина».
На новость от мэра уже отреагировали горожане в социальных сетях. Некоторые пользователи выразили интерес к причинам отказа Москвы от транспорта. Тем не менее, многие согласны с тем, что развитие трамвайной сети в Уфе — это отличный шаг для города.
Другие жители Уфы выразили надежду на новые трамваи для маршрутов №16 и №18, чтобы сделать передвижение более удобным для семей с детьми.
— Пока приходится поднимать и затаскивать коляски в старых трамваях, — жалуются уфимцы.
Некоторые комментаторы также подчеркнули необходимость хорошего состояния путей для новых трамваев: «Для таких трамваев нужны хорошие пути. А у нас они в ужасном состоянии». Однако не все настроены пессимистично — один из пользователей даже заявил: «Это был мой любимый маршрут, теперь я брошу машину и буду гонять на трамвае».
Согласно информации от мэрии, вся запланированная партия трамваев должна прибыть из столицы до 1 ноября 2024 года. В общей сложности парк электротранспорта Уфы пополнят 22 ранее возивших москвичей трамвая марки PESA.