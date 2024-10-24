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Городские власти

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Октябрь
Уфимцам доверят вырубку деревьев
24 октября, 05:12
В Уфе подешевела канатная дорога
8 октября, 12:45
Сентябрь
За вырубку аллеи бойцам СВО в Уфе взялась прокуратура
27 сентября, 09:55
Лаундж-зона для детей и собак появится в центре Уфы
23 сентября, 09:41
Стало известно, когда закроют Шакшинский мост в Уфе
17 сентября, 07:16
Август
Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в Уфе
28 августа, 18:51
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Июль
Уфимцы жалуются на оплату проезда
17 июля, 12:20
Колоннаду в Уфе считают зря потраченными миллионами
Общественник Альберт Рахматуллин оценил уровень трат и креатива городских властей и высказался об этом в своём Telegram-канале.
17 июля, 11:58
Власти Уфы продолжают избавляться от американских деревьев
Вырубку кленов на улице Чернышевского анонсировал в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
17 июля, 10:08
В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева
2 июля, 14:08
Июнь
В Уфе нарисовали ритуальное граффити
О символизме, скрытом в новом мурале, рассказал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.
10 июня, 17:07

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