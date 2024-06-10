В Уфе нарисовали ритуальное граффити

Мурал изображает мальчика на коне. Сюжет отсылает к башкирскому ритуалу ставить мальчика на коня в юном возрасте. Данный ритуал должен символизировать новый этап — взросления и становления мужчины. Конь, на спине которого стоит мальчик, согласно поверьям, в будущем станет для него верным другом.