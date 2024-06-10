В Уфе нарисовали ритуальное граффити

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Новый мурал появился в Октябрьском районе Уфы. Яркой росписью художник из Севастополя Алексей Кислов украсил стену дома на Гагарина, 10 в районе Сипайлово.
Мурал изображает мальчика на коне. Сюжет отсылает к башкирскому ритуалу ставить мальчика на коня в юном возрасте. Данный ритуал должен символизировать новый этап — взросления и становления мужчины. Конь, на спине которого стоит мальчик, согласно поверьям, в будущем станет для него верным другом.
— Красивый обычай становится важным шагом в становлении личности, — отметил Мавлиев.
Напомним, ранее в Уфе яркими огнями засиял мост над проспектом Салавата Юлаева. Подсветка неоново-голубого оттенка символизирует собой переливы граней уральских самоцветов. В дальнейшем городские власти намерены оборудовать аналогичной подсветкой ряд других путепроводов в целях «создания единой стилистики».