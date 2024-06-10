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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

В Уфе нарисовали ритуальное граффити

В Уфе нарисовали ритуальное граффити

10 июня 2024, 17:07
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram
О символизме, скрытом в новом мурале, рассказал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Новый мурал появился в Октябрьском районе Уфы. Яркой росписью художник из Севастополя Алексей Кислов украсил стену дома на Гагарина, 10 в районе Сипайлово.

Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram

Мурал изображает мальчика на коне. Сюжет отсылает к башкирскому ритуалу ставить мальчика на коня в юном возрасте. Данный ритуал должен символизировать новый этап — взросления и становления мужчины. Конь, на спине которого стоит мальчик, согласно поверьям, в будущем станет для него верным другом.

— Красивый обычай становится важным шагом в становлении личности, — отметил Мавлиев.

Напомним, ранее в Уфе яркими огнями засиял мост над проспектом Салавата Юлаева. Подсветка неоново-голубого оттенка символизирует собой переливы граней уральских самоцветов. В дальнейшем городские власти намерены оборудовать аналогичной подсветкой ряд других путепроводов в целях «создания единой стилистики».

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Проспект Салавата Юлаева#Октябрьский район#Сипайлово#Взросление#Конь#Неоновая подсветка#Городские власти#Путепроводы
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