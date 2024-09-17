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Posted 17 сентября, 07:16

Published 17 сентября, 07:16

Modified 17 сентября, 10:57

Updated 17 сентября, 10:57

Шакшинский мост закроют на месяц в Уфе

Стало известно, когда закроют Шакшинский мост в Уфе

17 сентября 2024, 07:16
Фото: Администрация Уфы

Шакшинский мост закроют на месяц в Уфе

Городские чиновники пока осторожны в оглашении планов, но всё-таки сделали это во вторник, 17 сентября.

Сроки полного закрытия движения по Шакшинскому мосту в Уфе оказались озвучены в чате городской администрации при ответе на вопрос подписчика. Напомним, что Шакшинский мост проходит капитальный ремонт. Это обновление должно позволить ему прослужить еще полвека.


— Полное перекрытие движения автотранспорта по Шакшинскому мосту предварительно планируется с 20 октября по 21 ноября 2024 года, — сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Шакшинский мост в Уфе в 2024 году закрывали для движения частного и общественного транспорта уже не единожды. Длительное летнее перекрытие — почти на три недели — привело к транспортному коллапсу на автомобильных и железных дорогах. Вопросы с пробками и переполненностью электричек городские власти оперативно решили в «ручном режиме». Сделаны ли из ситуации выводы — увидим уже через месяц.

В Уфе перекроют Шакшинский мост
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