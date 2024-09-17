Стало известно, когда закроют Шакшинский мост в Уфе

Posted 17 сентября, 07:16
Published 17 сентября, 07:16
Modified 17 сентября, 10:57
Updated 17 сентября, 10:57
Сроки полного закрытия движения по Шакшинскому мосту в Уфе оказались озвучены в чате городской администрации при ответе на вопрос подписчика. Напомним, что Шакшинский мост проходит капитальный ремонт. Это обновление должно позволить ему прослужить еще полвека.
— Полное перекрытие движения автотранспорта по Шакшинскому мосту предварительно планируется с 20 октября по 21 ноября 2024 года, — сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Шакшинский мост в Уфе в 2024 году закрывали для движения частного и общественного транспорта уже не единожды. Длительное летнее перекрытие — почти на три недели — привело к транспортному коллапсу на автомобильных и железных дорогах. Вопросы с пробками и переполненностью электричек городские власти оперативно решили в «ручном режиме». Сделаны ли из ситуации выводы — увидим уже через месяц.