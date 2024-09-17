Стало известно, когда закроют Шакшинский мост в Уфе



— Полное перекрытие движения автотранспорта по Шакшинскому мосту предварительно планируется с 20 октября по 21 ноября 2024 года, — сообщили в пресс-службе администрации Уфы.



Шакшинский мост в Уфе в 2024 году закрывали для движения частного и общественного транспорта уже не единожды. Длительное летнее перекрытие — почти на три недели — привело к транспортному коллапсу на автомобильных и железных дорогах. Вопросы с пробками и переполненностью электричек городские власти оперативно решили в «ручном режиме». Сделаны ли из ситуации выводы — увидим уже через месяц.