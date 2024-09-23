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Posted 23 сентября, 09:41

Published 23 сентября, 09:41

Modified 23 сентября, 09:43

Updated 23 сентября, 09:43

Лаундж-зона для детей и собак появится в центре Уфы

Лаундж-зона для детей и собак появится в центре Уфы

23 сентября 2024, 09:41
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Городские власти намерены потратить не менее ₽10 млн на облагораживание зоны отдыха в центре Уфы, сообщает в понедельник, 23 сентября, Telegram-канал финансового ведомства столицы Башкирии.

Минимум по двум программам намерены профинансировать благоустройства пока еще пустыря в центре Уфы. Так, на создание дополнительной зоны отдыха перед домом № 106/3 по проспекту Октября в Уфы хотят потратить остаток профильных средств из городского бюджета за 2024 года и профинансировать аналогичным источником из капитала казны на благоустройство в 2025 году.

Пока, по данным финансового ведомства Уфы, общая сумма затрат составляет более ₽10,7 млн. Не исключено, что на проект могут выделить дополнительные деньги. Копать уже начинающую ощущать первое дыхание зимы Уфу никто не собирается. Все работы планируют провести в 2025 году, с началом сезона благоустройства. Что же там появится? Озвучим имеющиеся на конец сентября 2024 года планы: обустройство нового покрытия дорожек, «легализация» народных троп, создание зоны для выгула собак, площадка с качелями.

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Как стало известно в понедельник, 23 сентября, на площадке возле Театра кукол в Уфе была создана новая детская игровая зона. Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, площадка оформлена по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В дополнение к установленным фигуркам персонажей из сказки на площадке появились архитектурные элементы, которые были сняты во время реконструкции фасада театра.

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