Лаундж-зона для детей и собак появится в центре Уфы

Пока, по данным финансового ведомства Уфы, общая сумма затрат составляет более ₽10,7 млн. Не исключено, что на проект могут выделить дополнительные деньги. Копать уже начинающую ощущать первое дыхание зимы Уфу никто не собирается. Все работы планируют провести в 2025 году, с началом сезона благоустройства. Что же там появится? Озвучим имеющиеся на конец сентября 2024 года планы: обустройство нового покрытия дорожек, «легализация» народных троп, создание зоны для выгула собак, площадка с качелями.